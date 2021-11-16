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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Идея вознаграждения за вакцинацию и масштабный пожар в Харькове — главные новости за ночь

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
16 ноября, 06:00
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Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что платить деньги за вакцинацию — это его идея, а в Харькове среди ночи произошел пожар
За полный курс вакцинации будут платить 1000 гривен, а в Харькове из домов эвакуировали людей из-за серьезного пожара/Коллаж: Сегодня
За полный курс вакцинации будут платить 1000 гривен, а в Харькове из домов эвакуировали людей из-за серьезного пожара/Коллаж: Сегодня

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Сын Саакашвили: "Пожалуйста, прекратите убийство отца"

Старший сын третьего президента Грузии Михеила Саакашвили, который уже два месяца находится в грузинской тюрьме, Эдуард Саакашвили распространил обращение, в котором требует, чтобы его отца перевели в гражданскую клинику.

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Эдуард Саакашвили возмущен кадрами недостойного обращения с его отцом / Коллаж "Сегодня"
Эдуард Саакашвили возмущен кадрами недостойного обращения с его отцом / Коллаж "Сегодня"

Законно ли? В Запорожской области студентам запретили вход в общежития без COVID-сертификатов

С 15 ноября студентам ВУЗов Запорожской области запретили вход в общежития без сертификата о вакцинации от COVID-19. Такие ограничения ввели в связи с тяжелой эпидемической ситуацией в регионе.

В общежития Запорожской области частично не будут пускать студентов. Фото: коллаж "Сегодня"
В общежития Запорожской области частично не будут пускать студентов. Фото: коллаж "Сегодня"

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Тысяча гривен за вакцинацию: Гройсман напомнил, кто и когда предложил эту идею

Бывший премьер-министр Украины (2016-2019 годы), лидер политической партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман заявил, что ему принадлежит идея выдавать по 1000 гривен в качестве поощрения за вакцинацию от COVID-19, что теперь решило сделать правительство Украины. Политик добавил, если бы к его идее прислушались два месяца назад, возможно не потребовалось бы вводить новые ограничения в Украине и можно было бы спасти жизни умерших от последствий коронавируса.

Гройсман напомнил, что два месяца назад предлагал поощрять вакцинированных / Коллаж "Сегодня"
Гройсман напомнил, что два месяца назад предлагал поощрять вакцинированных / Коллаж "Сегодня"

Густой дым и эвакуация людей: в Харькове произошел масштабный пожар

В Харькове загорелась крыша одного из зданий. Пожар произошел на улице Культуры, 10, вблизи Сумского рынка. Приблизительная площадь, которую охватил огонь, — 500 кв. м.

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Сейчас неизвестно, что стало причиной пожара/Коллаж: Сегодня
Сейчас неизвестно, что стало причиной пожара/Коллаж: Сегодня

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