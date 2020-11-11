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"Идиотизм выходного дня": соцсети высмеяли решение Кабмина

11 ноября, 22:52

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Украинский бизнес не понимает, почему закрывают сферу развлечений

Решение Кабмина о введении в Украине карантина выходного дня вызвало бурную реакцию пользователей соцсетей, которые выражают свое негодование постановлением правительства.

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Так, совладелец сети кинотеатров "Планета Кино" Дмитрий Деркач возмущен, что карантин выходного дня введен без каких-либо компенсаций, налоговых каникул, беспроцентных займов и помощи сотрудникам закрытых компаний.

Он напомнил, что кинотеатры до 80% дохода получают именно в выходные, а в будни люди не ходят в кинотеатры, а толпами ездят в общественном транспорте.

"Я не понимаю, как можно было придумать этот идиотизм выходного дня", – пишет Деркач.

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Известный украинский писатель и журналист Андрей Кокотюха задает вопрос в пустоту: "А почему нельзя затариться в пятницу едой и бухлом на два выходных дня? Чтобы продуктовые магазины, где полно народу, были на карантине выходного дня – а кинозалы, где сидит по 1 – 5 зрителей, работали".

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Ранее сайт "Сегодня" писал, сколько потеряют украинские рестораны из-за карантина на выходных.

Также смотрите, какой была реакция мэров украинских городов на решение Кабмина:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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