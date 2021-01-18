Идите тестируйтесь – это бесплатно: Степанов обратился к украинцам

Сдать тест на коронавирус можно через семейного врача или в одном из центров тестирования

Министр здравоохранения Максим Степанов призвал украинцев сдавать тесты на COVID-19 даже в случае, если есть симптомы обычных респираторных заболеваний. Такие тесты будут бесплатны. Об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

Реклама

Он напомнил, что у семейных врачей есть все необходимое – и ПЦР-тесты, и экспресс-тесты на антиген. Также в Украине существуют 2373 пункта тестирования.

"Если вам требуется тестирование, обязательно, не ждите никого, идите и тестируйтесь. Все это бесплатно. У любого человека, у которого есть даже незначительные симптомы респираторного заболевания – не только COVID-19, любые симптомы респираторного заболевания – можно пойти и сдать тест", – сказал Степанов.

Читайте также: Как распознать легкую форму COVID-19, рассказал Степанов

Также сделать бесплатно тест могут и люди, которые контактировали с больным COVID-19.

"Мы существенно нарастили мощности наших центров тестирования, мы можем делать очень большое количество тестирований в день. Так что тестируйтесь, мы очень в этом заинтересованы. Не нужно чего-то ждать", – подчеркнул министр.

Отметим, что за прошлую неделю выявлено 45 656 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 1035 украинцев, выздоровели 74 362 человека. Следовательно, число выздоровевших от коронавируса на 28 656 превышает число заболевших. Читайте подробнее, какой была ситуация с коронавирусом на прошлой неделе.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама