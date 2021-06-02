Игорь Кузин – новый Главный санитарный врач. Что о нем известно?

Игорь Кузин работает в структуре МЗ со времен Богатыревой и имеет давние связи с Ляшко

Игорь Кузин. Фото: phc.org.ua

Игоря Кузина назначили Главный государственным санитарным врачом Украины. До этого Кузин возглавлял Центр общественного здоровья, а карьеру начинал в Севастополе.

Что говорят о Кузине?

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Где раньше работал Игорь Кузин?

Кузин – доктор-епидемиолог, магистр общественного здоровья.

Учился в Донецком государственном медицинском университете имени Горького, Варненском медицинском университете в Болгарии, закончил двухгодичную Юго-Кавказскую программу подготовки по полевой эпидемиологии и лабораторных исследований, Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья.

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Фото: коллаж Сегодня

Кузин начал карьеру в 2008 в Севастополе и сразу с управляющих должностей в санитарно-эпидемиологической службе города.

В 2012 году приезжает в Киев и начинает карьеру с должности научного сотрудника в Институте эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В.Громашевского.

В тот же 2012 год возглавил Центр мониторинга и оценки выполнения программных мероприятий по противодействию ВИЧ-инфекции / СПИДа Украинского центра контроля за социально опасными болезнями Минздрава. Ведомство в этот период возглавляла Раиса Богатырева.

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А уже в 2017-м Кузина назначили заместителем генерального директора по координации программных мероприятий и стратегического развития Центра общественного здоровья МОЗ Украины.

В 2018 году Кузин стал заместителем директора ЦОЗ. В данный время в Центре общественного здоровья также работал и Виктор Ляшко.

В 2019 году Игорь Кузин возглавляет Центр общественного здоровья.

И вот в 2021 году Кузин становится Главным государственным санитарным врачом.

Какие доходы и имущество у Кузина?

В последней декларации 2020 года Кузин задекларировал квартиру в Чернигове площадью 65,4 кв. м. и стоимостью 400 тыс. грн.

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Игорь Кузин / Фото: Минздрав

На посту руководителя Центра общественного здоровья Игорь Кузин получил 108343 грн зарплаты в 2020 году и 1374410 грн гонораров. Также 46270 грн Кузин указал как доход от предпринимательской деятельности.

Это не все. 608149 грн Игорь Кузин заработал в Университете Калифорнии.

Из состояния Кузин задекларировал 7800 долларов наличными. Также указал приобретенную в 2016-м квартиру в Чернигове стоимостью 400 тыс. Грн и площадью 65, 4 квадратных метра. Имеет зарегистрированную в Севастополе ОО "Центр демократического развития".

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