"Игра стоит свеч" – как заявление Арахамии о "ядерном шантаже" повлияет на встречу Зеленского с Байденом

Высказывание лидера "Слуги народа" многие раскритиковали, но эксперты говорят – в нем есть смысл

Давид Арахамиия сделал резкое заявление накануне встречи Зеленского с Байденом. Фото: коллаж "Сегодня"

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что Украина могла бы "шантажировать весь мир", если бы сохранила ядерный потенциал, а подписание Будапештского меморандума стало ее "фатальной ошибкой". Сайт "Сегодня" выяснил, что имел ввиду нардеп и как его заявление повлияет на встречу президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом.

Что сказал Арахамия

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28 июля в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" Давид Арахамия в ответ на вопрос, какими были основные стратегические ошибки президентов Украины отметил, что, если бы наша страна была ядерной державой, с нами бы все разговаривали и договаривались бы по-другому.

"Даже если бы не могли обслуживать (ядерное вооружение. – Ред.), мы могли бы сократиться, но все равно оставить ядерный потенциал. Мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание, как сейчас это происходит во многих других странах", – сказал Арахамия.

В то же время нардеп признал, что не знает обстоятельств подписания меморандума – и сейчас "легко рассуждать, спустя столько лет".

Эпатаж нардепа вызвал критику

Данное заявление вызвало массу критики, как среди пользователей Соцсетей, так и среди политиков и политологов.

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Пользователи соцсети создали фотожабу – справа. Фото: коллаж "Сегодня"

Руководитель Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко отмечает, что Давид Арахамия часто делает эпатажные заявления, которые могут негативно отразиться на внешней политике Украины.

"Такие термины, как шантаж, категорично нельзя использовать политикам. Вероятно, у нардепа не хватает опыта в международных отношениях, чтобы это понимать. Однако подчеркну, что это было его личное мнение, а не официальная позиция президента", – отмечает Фесенко в комментарии "Сегодня".

Владимир Фесенко: Такие термины, как шантаж, категорично нельзя использовать политикам. Фото: facebook.com/vladimir.fesenko1

Как отреагировали в "Слуге народа"

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На заявление Арахамии так же отреагировали в партии "Слуга народа".

"Он заявил в форме "если бы это могло бы быть", если бы руководители страны не подписали Будапештский меморандум, то мы, пожалуй, могли бы. То есть это такие умственные упражнения, как могло бы быть, альтернативная история. Я не думаю, что Арахамия имел в виду, что сейчас нам срочно надо делать ядерную бомбу, чтобы шантажировать весь мир, как это делает Иран или Северная Корея", – сказал глава партии Александр Корниенко.

Он также добавил, что заявление Арахамии было озвучено на фоне событий, которые происходят с "Северным потоком-2", когда Украине необходимы от запада гарантии безопасности.

"Конечно, Украине не повредят какие-то дополнительные гарантии и механизмы их воплощения – вопросы безопасности, энергетические вопросы безопасности. Потому что мы видим, что ситуация в определенной степени накаляется", – сказал Корниенко.

Реклама Александр Корниенко: Украине не повредят дополнительные гарантии / Фото: Пресс-служба партии "Слуга народа"

Продуманный месседж Западу

Политолог, глава Института глобальных стратегий Вадим Карасев не согласен с критиками Арахамии и уверен, что это был тщательно продуманный месседж Западу и, в частности, США.

"Заявление, конечно, было озвучено коряво, но в нем есть смысл", – говорит "Сегодня" Карасев.

По словам политолога, Зеленский во время встречи с Байденом может вспомнить о Будапештском меморандуме, согласно которому, Украина отказалась от ядерного оружия, тем самым помогла США уменьшить угрозу мировой безопасности, и попросить Запад выполнить свои обещания защищать Украину от внешней агрессии.

"Заявление Арахамии именно об этом. Это сигнал Западу – Украина в свое время сделала серьезный вклад в систему международной безопасности. А США этого недооценивает. Отказавшись от ядерного оружия, Украина не сделала миру подарок, а пошла на этот шаг, поверив в обещание – защитить ее в случае угрозы. Сегодня запуск российского газопровода "Северный поток – 2" является угрозой экономической безопасности нашей страны. Поэтому Украина хотела бы убедиться в выполнении обещаний международными партнерами", – говорит Карасев.

Политолог Вадим Карасев: Заявление Арахамии – это сигнал Западу. Фото: facebook.com/vadim.karasev

Таким образом, по мнению эксперта, Зеленский сможет настаивать на дополнительных компенсациях или гарантиях для Украины из-за запуска "Северного потока – 2".

С ним соглашается и глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков.

"Арахамия прав в том, что мы, в свое время, поспешили лишиться статуса ядерной державы, не получив более существенных гарантий безопасности. Убедились в этом в вопросах Донбасса и Крыма. Сегодня мы видим, что Запад требует от нас выполнения реформ, но сам не спешит нас защищать. Все переговоры не приводят ни к какой интеграции", – говорит нам политконсультант.

Сергей Быков: Переговоры не приводят к интеграции. Фото: facebook.com/bykov.inpolit

По мнению главы Украинского института политики Руслана Бортника, экспромт Арахамии – это реакция на чувство безысходности.

"Украинская власть находится в неопределенности. Накопилось много проблем, которые западные партнеры не спешат помогать решать. Заявление Арахамии является попыткой воздействовать на США. А более раннее его заявлении о сближении с Китаем – намек, что Украине придется пересмотреть свои внешнеполитические ориентиры в том случае, если Запад не пойдет нам на встречу", – говорит Бортник.

Политолог Руслан Бортник: Экспромт Арахамии – это реакция на чувство безысходности. Фото: facebook.com/ruslan.bortnik.3

Как отреагирует США и какие последствия ждать Украине

Политолог Карасев уверен, что данный сигнал сработает для Украины положительно.

"Игра стоит свеч. В США миллион избирателей украинского происхождения. Большое количество граждан из Прибалтики, которые поддерживают Украину. Скоро начнутся промежуточные выборы в конгресс, поэтому с мнением избирателей будут считаться, ведь всем нужны голоса", – говорит Карасев.

Политолог Фесенко отмечает, что официально США вряд ли отреагирует на слова депутата, так как Белый дом воспринимает заявления лишь президента Украины, главы его Офиса и министра иностранных дел. В то же время эксперт признает, что президент Зеленский и сам часто делал эмоциональные заявления, которые оказывались эффективными.

"Его резкие высказывания по "Северному потоку – 2" сделали свое дело. Украину услышали и Байден обсуждал этот вопрос с Меркель", – говорит он.

В таком случае, даже если США не сделает заявлений по высказыванию Арахамии, его сигнал администрация Байдена наверняка услышала. Президенту Зеленскому осталось лишь напомнить об этом во время встречи с американским коллегой и вполне возможно, что Украины все же получит дополнительные бонусы в качестве обещанной ранее защиты. Как говорят политологи, "Игра стоит свеч".

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