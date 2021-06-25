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"Игрушка для министра". Аваков показал макет нового патрульного корабля

25 июня 2021 15:39

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

До 2024 года в Украине будет новых 20 судов. Сумма контракта – 136,5 млн евро

Глава МВД Украины Арсен Аваков показал макет будущего патрульного корабля FPB 98 Береговой охраны Пограничной службы Украины. Корабли уже в производстве.

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Об этом министр написал на своей странице в Facebook.

"Игрушка для министра? Таких у меня в кабинете много… Игрушки и модельки из мечты и набросков – превращающиеся в реальность", - написал Аваков.

Макет нового корабля. Фото: Арсен Аваков, Facebook

Макет нового корабля. Фото: Арсен Аваков, Facebook

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По его словам, в октябре 2021 года корабль будет спущен на воду для испытаний. До 2024 года власти ожидают получить 20 судов этой серии французко-украинского производства.

Фото: Арсен Аваков, Facebook

Фото: Арсен Аваков, Facebook

Каким будет новый корабль:

  • он будет длинной 32 метра и скоростью более 30 узлов;
  • экипаж кораблей – 13 человек;
  • дальность хода – около 1200 морских миль;
  • автономность от 7 до 10 суток;
  • оснащенный быстроходной rib лодкой;
  • пять кораблей сделают на заводе "Нибулон" в Николаеве.

Фото: Арсен Аваков, Facebook
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Фото: Арсен Аваков, Facebook

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Сумма контракта – 136,5 млн евро.

"Сегодня моряками-пограничниками приняты три корпуса во Франции. (…) Поставка первого корабля в Украину ожидается в декабре 2021. Всего в 2022 году будет получено девять кораблей", – добавил министр.

Фото: Арсен Аваков, Facebook

Фото: Арсен Аваков, Facebook

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Также в рамках контракта подготовят 240 членов экипажей кораблей и 120 техников. Чтобы обслуживать судна, в Украине построят специальные базы.

Напомним, ранее Киев и Лондон договорились о совместном строительстве военных кораблей. Обновление Военно-морских сил Украины начнется с создания "москитного" флота, затем наша страна получит корабли класса "корвет".

Сайт "Сегодня" узнал, какие корабли будет строить Украина с Великобританией и как они повлияют на противостояние между Альянсом и РФ.

О чем еще говорят украинцы, смотрите в последнем выпуске новостей "Сегодня":

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