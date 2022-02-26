ИЛ-76 с десантом, штурмовик и вертолеты! ВСУ сбили сразу шесть вражеских целей

Российские войска продолжают нести потери – наши защитники уничтожили три вертолета оккупантов и три самолета

Оккупанты остались без шести военных самолетов и вертолетов / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные сбили российский транспортный самолет ИЛ-76 с вражеским десантом на борту. Также они уничтожили три вертолета, штурмовик и истребитель.

Об этом сообщили в Госсспецсвязи и штабе ООС.

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В Генштабе ВСУ уточнили, что транспортный военный самолет с десантом сбили в районе Василькова Киевской области.

Кроме того, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия уточнил, что украинские защитники в районе Василькова уничтожили еще два вертолета оккупантов и один истребитель.

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Тем временем в районе ООС зенитным ракетным комплексом С-300 Воздушных Сил ВС Украины сбиты еще две вражеские цели – вертолет и штурмовик Су-25 российских оккупационных войск.

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