"Иловайский котел" и ДАП: Украина подала в Гаагу новые доказательства преступлений России

Украина передала в Международный уголовный суд в Гааге новые доказательства военных преступлений России на Донбассе – в частности, касающихся "Иловайского котла" и обороны Донецкого аэропорта.
Об этом 8 апреля сообщили в Офисе генпрокурора.
"Прокуроры Департамента преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора собрали факты и доказательства, подтверждающие вероломное убийство и ранение украинских военных во время событий в Иловайск 29 августа 2014 года и при обороне Донецкого аэропорта 19-21 января 2015 года", – заявили в ОГП
Отмечается, что все материалы были переданы заместителем генпрокурора Гюндузом Мамедовым в Офис прокурора МУС в формате информационного сообщение.
Информационное сообщение подготовлено на основе материалов уголовных производств, фото и видео из открытых источников, а также собранных вещественных доказательств.
В ОГП напомнили, что 6,5 лет назад РФ и подконтрольные ей боевики вероломно открыли огонь по "зеленому коридору" для ВСУ в Иловайске, в результате чего погибли 466 украинских военных, 429 были ранены, 300 попали в плен и еще 24 пропали без вести.
Кроме того, во время боев за Донецкий аэропорт боевики и российские военные запросили режим "тишины" для эвакуации раненых и погибших, но использовали перемирие для минировании и подрыва позиций ВСУ. В результате 25 военнослужащих погибли, 22 попали в плен, а один из них впоследствии был убит.
"Вероломное убийство в условиях вооруженного конфликта является военным преступлением и нарушает статью 37 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям 1949 года, запрещающую "убивать, наносить ранения или брать в плен противника, прибегая к вероломству", – утверждают в Офисе генпрокурора.
По состоянию на сегодняшний день Украина направила в Международный уголовный суд 19 обращений касательно нарушений Россией международного гуманитарного права и прав человека в оккупированных Крыму и Донбассе.
Напомним, что в прошлом году Украина подала в Международный суд ООН меморандум с доказательствами о нападении России на украинские корабли в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Также мы писали, что в январе этого года Большая палата Европейского суда по правам человека признала за собой полномочия рассматривать дело "Украина против России" относительно нарушений прав населения Крыма.
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