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Иммунитет может быть пожизненным? Мы спросили врача-инфекциониста

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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30 января, 00:32
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Ольга Голубовская ответила, нужно ли постоянно вакцинироваться
Врач-инфекционист Ольга Голубовская ответила на вопросы о пожизненном иммунитете. Коллаж "Сегодня"
Врач-инфекционист Ольга Голубовская ответила на вопросы о пожизненном иммунитете. Коллаж "Сегодня"

Вакцинированным людям не нужно будет делать прививку от COVID-19 до конца жизни. Скорее всего, будут разумные рекомендации от МОЗ.

Об этом заявила доктор медицинских наук, врач-инфекционист Ольга Голубовская в эфире телеканала "Украина 24".

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Подробности

"Нам обещали новую вакцину под новые варианты, поскольку эти ускользают. Тем не менее бустерная прививка рекомендуется пожилым людям и пациентам из группы риска. А для молодежи это практически не играет никакой роли. Я думаю что все будет меняться", – сказала Голубовская.

Вакцинация населения

С начала вакцинальной кампании привито 14 985 043 человека, из них получили первую дозу – 14 985 041 человек, получили две дозы – 14 259 590 человек, получили дополнительную дозу – 9512 человек, бустерную дозу – 94 948 человек.

Всего провели 29 349 091 прививку.

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Бустерная доза в Украине

Эффективность любой вакцины против коронавируса со временем снижается, а бустерная доза позволяет лучше защитить свой организм. Об этом написал главный государственный санитарный доктор Украины Игорь Кузин.

"Рекомендовано делать "бустер" мРНК-вакцинами, ведь, по данным имеющихся исследований, они демонстрируют лучшие результаты независимо от того, каким вакцинами был сделан базовый курс", – написал Кузин.

Эффективность двух доз вакцины против варианта "Омикрон" быстро снижается, но после бустерной дозы защита восстанавливается.

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В настоящее время в Украине бустерную дозу могут получить совершеннолетние, которые завершили базовый курс прививки более 6 месяцев назад. Оптимальный срок введения бустера от 6 до 9 месяцев.

"Призываю не медлить с получением как базового курса вакцинации, так и "бустера", ведь это единственная возможность уберечься от опасных последствий коронавирусной болезни", – написал Кузин.

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