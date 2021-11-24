Иммунолог рассказал, когда в Украине появится вакцина от COVID для детей

Сейчас препарат Comirnaty от Pfizer-BioNTech, который есть в Украине, нельзя вводить детям до 12 лет

Содержание м-РНК в вакцине для детей до 12 лет втрое меньше, чем в препарате для взрослых/Коллаж: Сегодня

В Украине в начале 2022 года ожидается регистрация вакцины против COVID-19 для детей до 12 лет. Препарат будет предназначен именно для малолетних пациентов.

Об этом сообщил председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий во время онлайн-интервью с медицинским экспертом ЮНИСЕФ Екатериной Булавиновой.

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Условия вакцинации

По словам Федора Лапия, вакцинация детей до 12 лет будет доступна в Украине лишь тогда, когда в стране появится необходимая вакцина.

Препарат для детей

Он подчеркнул, что это не та вакцина Comirnaty от Pfizer-BioNTech, которая сейчас используется для вакцинации детей от 12 лет и для взрослых.

"Для детей от 5 до 11 лет включительно используется доза, которая в три раза меньше по сравнению с вакциной Comirnaty. Сейчас эту вакцину мы разводим, добавляем растворители и набираем 0,3 мл. Если говорить о так называемой детской дозе от 5 до 11 лет, то это не значит, что мы можем взять 0,1 мл... Это означает, что должна быть отдельная вакцина", — отметил Лапий.

Эксперт подчеркнул, что в этой вакцине содержание м-РНК втрое меньше, чем в обычной вакцине Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

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"Скорее всего, уже в январе 2022 года мы будем иметь ее зарегистрированную в Украине", — сказал иммунолог.

Из-за антивакцинаторов Украине грозят новые эпидемии

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что из-за противников COVID-вакцинации в Украине ухудшилась статистика и по прививкам от других болезней. Украинцы стали реже вакцинироваться от дифтерии и столбняка. Из-за этого в стране может произойти вспышка опасных болезней.

"Когда через ковид в стране активизировались противники вакцинации, статистика по рутинным прививкам тоже ухудшилась. Например, по данным Минздрава, от дифтерии и столбняка не привит каждый второй взрослый. В будущем это чревато вспышкой дифтерии", — сказал министр.

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