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Иммунотерапия при борьбе с раком желудка

9 марта, 09:00

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Иммунотерапия повышает выживаемость при этом тяжелом заболевании

Ежегодно рак желудка диагностируют почти миллиону человек в мире, около 780 тысяч заболевших умирают. Рак желудка занимает пятое место в мире по распространенности, а по смертности от рака – второе. Иммунотерапия повышает выживаемость при этом тяжелом заболевании.

Опасность злокачественной опухоли в том, что она долго ничем о себе не заявляет. Пациенты начинают ощущать дискомфорт только при ее росте. Но и тогда не спешат к врачу, считают неприятные симптомы "несварением желудка". В результате – диагноз ставится поздно.

Иммунотерапия – прорыв в лечении рака желудка, при применении методики рост опухоли замедляется, она уменьшается в размере, повышается процент выживаемости среди заболевших. При этом серьезные побочные эффекты не возникают, качество жизни пациента не ухудшается.

Профессор Фейсал Дейн, констатирует: "Благодаря достигнутым в лечении рака желудка успехам не только улучшается качество жизни пациента, но и увеличивается ее продолжительность. Однако необходимо помнить, что, как и при любых видах рака, важно диагностировать заболевание на ранней стадии".

6 серьезных симптомов рака желудка

Только у трети заболевших пациентов диагноз ставится на ранней стадии. Причина печальной статистики в том, что болезнь ничем не заявляет о себе. Что касается скринингового исследования, то к нему прибегают крайне редко.

Профессор предострегает: "Рак желудка – болезнь коварная, прогрессирующая. При росте опухоли появляются такие симптомы: постоянная тошнота и рвота, непроходящая длительное время боль в животе, быстрое наполнение желудка пищей, наличие крови в рвотных массах, затруднение при глотании, потеря веса. Эти жалобы нельзя игнорировать, они требуют немедленого обращения к врачу".

Иммунотерапия: поразительные результаты

Методики лечения рака желудка постоянно совершенствуются. Это касается как таргетных лекарств, так и иммунотерапии, которые применяются в сочетании с химиотерапией.

Лечение методом иммунотерапии (укрепление иммунной системы) заключается в предотвращении образования раковых клеток, котролировании их роста и уничтожении. В отличии от других способов борьбы со злокачественными новообразованиями метод не оказывает прямого воздействия на раковые клетки, а путем активизации иммуннной системы заставляет организм самостоятельно с ними бороться.

В настоящее время эффективность иммунотерапии в лечении рака желудка активно исследуется как отдельно, так и в сочетании с химиотерапией. Фейсал Дейн подчеркивает: "Несмотря на то, что в настоящее время по результатам исследований нельзя однозначно сказать, как тот или иной пациент будет реагировать на лечение, определенные тесты позволяют предсказать, для кого иммунотерапия станет настоящим спасением. Сегодня каждого пациента с диагнозом "рак желудка" оценивают на возможность применения иммунотерапии, так как она показала поразительные результаты в научных исследованиях".

Клиника рада сообщить вам, что в Acıbadem готовы к приему пациентов, соблюдая беспрецедентные меры безопасности и специальный режим работы. Для организации своего медицинского путешествия в Турцию вы можете обратиться в представительства Acıbadem в Украине:

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+380939554840

г. Львов, ул. Дж. Дудаева, 9

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