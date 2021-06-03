Импичмент Земану и стрельба в США – главные новости за ночь

Во Флориде дети обстреляли полицейских, а в Сенате Чехии готовы объявить импичмент президенту – и другие важные события

Сайт "Сегодня" собрал самые важные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Перестрелка детей с полицией в США

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Во Флориде двое детей 14-ти и 12-ти лет проникли ночью в чужой дом, где хранились автомат АК-47, пистолет, дробовик и другие боеприпасы и устроили перестрелку с полицейскими, в результате которой девочку тяжело ранили.

Белый дом и ФРГ снова обсуждали "Северный поток – 2"

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан и внешнеполитический советник канцлера ФРГ Ян Хеккер 2 июня обсудили риски, которые газопровод "Северный поток – 2" представляет для Украины и Европы.

Импичмент Земану

Комитет по иностранным делам, обороне и безопасности верхней палаты парламента Чехии проголосовал за объявление импичмента президенту страны Милошу Земану в связи с его поведением в связи со взрывами под Врбетице и внес проект соответствующего постановления на рассмотрение Сената.

В Израиле правительственная коалиция без Нетаньяху

В Израиле завершили формирование новой правительственной коалиции, в которую не вошла партия нынешнего многолетнего премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху "Ликуд". Уже известно, кто будет новым премьером.

В тренде

ДТП с такси в Ровно

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В Ровно внедорожник на огромной скорости протаранил такси. В результате ДТП пострадали четыре человека, таксиста из покореженного автомобиля доставали спасатели.

Все, что происходило в Украине и мире 2 июня, – смотрите в нашем выпуске новостей.