Иначе грозит штраф. В Украине ввели обязательное считывание COVID-сертификатов через "Дію"

В Украине изменили срок действия "желтого" COVID-сертификата. Ранее он действовал 120 дней, а теперь будет действовать только 30 дней

Сертификаты необходимо считывать через "Дію", а не только проверять визуальное наличие / Фото: Коллаж: Сегодня

Сертификат вакцинации от коронавируса теперь нужно обязательно считывать через приложение "Дія", иначе будет штраф.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на заседании Кабмина.

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"Сотрудники заведений должны не просто спрашивать о наличии сертификата или проверять их визуальное наличие на входе в заведения: небходимо считывать смартфоном QR-код COVID-сертификата", – сказал Ляшко.

Для считывания не нужно устанавливать дополнительные приложения, достаточно "Дії"

После проверки на смартфоне проверяющего отображается статус COVID-сертификата: действующий или не действующий. Без проверки и считывания COVID-сертификат не считается предоставленным и проверенным.

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"В случае отсутствия у посетителей и сотрудников необходимых документов, владельцу заведения грозит штраф от 34 до 170 тысяч гривен", — добавил министр.

В Украине изменили срок действия "желтого" COVID-сертификата

Бизнес и общественные учреждения смогут работать только при вакцинации одной дозой всего персонала (или при наличии сертификата или выздоровления). То же касается посетителей.

"Также изменен срок действия "желтого" сертификата. "Желтый" подтверждал проведение как минимум одной прививки. Он составит 30 дней. Ранее он действовал 120 дней", – сказал Ляшко.

Проверка COVID-сертификатов

В Украине продолжаются проверки соблюдения карантинных правил и выявления поддельных COVID-документов. К рейдам привлечены 14 тысяч человек личного состава.

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За прошедшую неделю были направлены документы о подозрении 15 медицинских работников в совершении 38 уголовных правонарушений. В работе еще несколько десятков дел. Также проведено 13 обысков в туристических агентствах.

Усиление контроля

По итогам селекторного совещания была поставлена задача соответствующим министерствам и ведомствам разработать меры по усилению контроля за достоверностью COVID-сертификатов с помощью их QR-кодов.

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