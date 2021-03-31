Вакцины Covishield не будет минимум до мая – украинцы рискуют остаться без второй дозы

В Индии всплеск заболеваемости коронавирусом, а население – почти полтора миллиарда человек. Перекрыть потребность в вакцине будет непросто

Вакцинированные Covishield (AstraZeneca) могут остаться без второй дозы. Все 500 тысяч вакцин, которые получила Украина в феврале, используют как первую дозу. А вторую дозу вакцинированные должны в конце мая. Но есть проблема – вакцины может не быть. Индия приостановила поставки Covishield. Почему и как надолго?

Реклама

На первый вопрос есть два ответа. Один в том, что в Украине была развернута кампания по дискредитации качества вакцины. Вторая причина – Индия сама в ней очень нуждается.

Почему Индия блокирует поставку вакцин?

Индия решила приостановить продажу вакцин другим странам. Накануне этого решения МИД Украины получил письмо от Посольства Индии. В нем шла речь о том, что в Украине идет дискредитация вакцины Covishield (AstraZeneca) – и это недопустимо. В этот же день Индия заблокировала все поставки вакцины против COVID-19.

Но возможно дело не только в кампании, развернутой у нас в стране. Как известно, Covishield называли "дженериком", хотя это не так. А также "вакциной для бедных".

Но причина прекращения поставок может быть в том, что Индия сама сейчас переживает самый мощный всплеск заболеваемости. В день там фиксируют 50 000 новых инфицированных, что вдвое больше, чем две недели назад. При этом вакцинация в Индии идет слабо – в стране с начала года прививку от COVID получили менее 4% населения. А оно составляет 1,4 млрд населения.

Реклама

Рост заболеваемости в мире за последние две недели

Индия до недавнего времени была основным экспортером вакцины от коронавируса для 70 стран и продала 60 млн доз. Теперь там вероятно поняли, что не могут продавать вакцину, пока собственное население нуждается в ней. С 1 апреля Индия начинает вакцинировать людей старше 45 лет.

В общей сумме Индия блокирует продажу 2,5 млн доз вакцины Covishield (AstraZeneca), которые ежедневно производит Институт сыворотки крови. Пострадала не только Украина. Поставки также ограничены в Канаду и Бразилию.

Чем это грозит для Украины?

Украина не получит 1,5 млн доз Covishield (AstraZeneca) вовремя. Столько вакцин Минздрав ждал до конца марта. В Украину успели поставить 500 тыс. доз Covishield. Все их используют для введения первой дозы, а вторую дозу вакцинированные рискуют не получить.

Реклама

По инструкции, вторую дозу Covishield (AstraZeneca) надо вводить с интервалом 28 дней. Изначально Минздрав так и планировал: оставить 250 тыс. вакцин, чтобы ввести их тем, кто получил первую дозу.

Но потом Минздрав поменял планы и решил, что все 500 тыс. используют для первой дозы. Это связано с тем, что Всемирная организация здравоохранения заявила, что вакцинация эффективней, если вторую дозу вводить на 8-12-ю неделю после первой.

Исследования показали, что первая доза давала 76% защиту от симптом Covid-19 на первые 90 дней. Эффективность вакцины достигала 82,4% после введения второй дозы с интервалом 12 недель.

Вакцина Covishield. Фото: carpathia.gov.ua

Реклама

Но теперь есть проблема. Индия остановила поставки как минимум до мая. А вторую дозу Covishield (AstraZeneca) вакцинированные украинцы как раз должны получить в 20-х числах мая.

Пока нет никаких гарантий, что до 20 мая вторая партия Covishield/AstraZeneca будет в Украине. Мы обратились к Crown Agents, который поставил в Украину первую партию, с вопросом о перспективах дальнейших поставок вакцины. Но пока что Crown Agents не ответил на запросы "Сегодня".

Другая вакцина против COVID-19 в качестве второй дозы для тех, кто привился Covishield, не подойдет. Для второй дозы нужна та же вакцина. Кстат, AstraZeneca – тоже вариант.

Есть надежда на COVAX. Это глобальная инициатива, которая сотрудничает с правительствами и производителями, чтобы обеспечить доступность вакцин против COVID-19 для стран со средним и низким уровнем дохода.

Первая поставка в рамках COVAX должна быть до 15 апреля, по словам министра здравоохранения Максима Степанова:

"Если быть точным, то 360 тыс. доз AstraZeneca и 117 тыс. доз Pfizer мы ожидаем до 15 апреля. Это та информация, которую мы получили от COVAX", – сказал министр в эфире телеканала "Україна24".

Однако COVAX уже предупредили, что поставки вакцины в марте и апреле задержатся. Ситуацию сложно прогнозировать.

Напомним, Верховная Рада сняла с производителей и медиков ответственность за любые побочные эффекты из-за прививки против ковида. Но уже через неделю Кабмин должен представить государственный механизм возмещения в случае осложнений. Кроме того, из-за серьезных осложнений, к которым приводит британский штамм коронавируса, Минздрав инициирует финансирование пакета постковидной реабилитации.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама