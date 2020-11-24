Инфицированы более 80%? Признаки того, что вы переболели COVID-19 и не заметили

Мы собрали критерии по которым Вы можете определить, могли ли вы потенциально уже переболеть коронавирусом

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Уже во второй половине декабря общее число выявленных в Украине за время пандемии пациентов с коронавирусом преодолеет рубеж в миллион человек.

Об этом говорится в отчете Института проблем рынка и экономико-экологических исследований Национальной академии наук Украины.

Симптомы Covid-19 настолько широки, что могут варьироваться от отсутствия симптомов, легкого недуга до тяжелой пневмонии. А ограниченное тестирование в Украине означает, что количество тех, кто заразился коронавирусом, намного выше официальной статистики.

Мы поговорили с инфекционистом Юрием Жигаревым о том, как определить, могли ли вы заболеть коронавирусом и не заметить этого.

Что говорят последние исследования о бессимптомных?

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В начале пандемии исследования показывали, что число бессимптомных инфицированных может достигать 81%.

Новые данные показывают: 40% зараженных имеют легкие симптомы или их вообще нет, 40% имеют умеренные симптомы и не тяжелую пневмонию, 15% имеют серьезные заболевания, включая тяжелую пневмонию и 5% имеют осложнения опасные для жизни.

Также известно, что бессимптомные на 42% реже передают вирус, чем люди с симптомами. Они не так сильно кашляют и чихают, они, вероятно, не разносят вирус настолько поверхностей, как другие инфицированные.

Как понять, что перенес коронавирус бессимптомно или в легкой форме?

Человек может быть инфицированным, но не болеть. То есть вирус может быть в организме, но зараженный чувствует себя обычно – симптомов нет. Понять по самочувствию наличие вируса – невозможно, отмечает Юрий Жигарев.

Можно сдать ИФА-тест на антитела, который покажет, были ли вы инфицированы вирусом в прошлом. Важно отметить, что ни один тест не является точным на 100% и некоторые люди, переболевшие COVID-19, могут не показать антител.

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Есть несколько критериев, которые потенциально могут говорить о том, что Вы могли уже переболеть:

вы контактировали с людьми, у которых подтвердили ковид;

вы не упускаете возможности пойти в клуб, ресторан, бар, офис или церковь и до сих пор здоровы;

вы теряли вкус и обоняние – этот симптом считается ключевым при коронавирусной болезни.

У меня была простуда, это мог быть ковид?

Да, вероятность есть. Некоторые симптомы – например, боль в горле, небольшая слабость, заложенность носа – человек может даже не заметить. А это мог быть коронавирус. Опять же, более точный ответ даст тест на антитела и консультация врача. Но постоянно делать тесты – недешевое удовольствие и к тому же это лишняя нагрузка на лаборатории.

Поэтому не следует подозревать у себя коронавирус при первом чихе или небольших симптомах простуды, считает инфекционист Юрий Жигарев. В таком случае лучше обратиться к своему семейному врачу.

На какие симптомы обращать внимание?

Если у вас были следующие симптомы, вероятно, вы переболели коронавирусом.

Самые распространенные:

​​​​​​лихорадка

сухой кашель

усталость

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Не во всех случаях, но встречается:

боль в мышцах и суставах

боль в горле

диарея

конъюнктивит

головная боль

потеря обоняния и вкуса

высыпания на коже, побледнение пальцев рук или ног

Серьезные симптомы:

затрудненное дыхание или одышка

боль или сжатия в груди

расстройство речи или потеря подвижности.

Если тест показал, что у меня есть антитела, то я уже не заболею коронавирусом?

Последние исследования показывают, что у переболевших иммунитет к ковиду может сохранится как минимум на полгода. Но это зависит от множества факторов. К примеру, от возраста: у людей постарше концентрация антител в организме уменьшается быстрее, чем у молодых. Кроме того, количество антител зависит от тяжести течения болезни. Но это не означает, что переболевшие могут не носить маски, поскольку устойчивость иммунитета еще не изучена на достаточном уровне.

Но повторно заразиться можно и уже есть не единичные случаи. Однако это не значит, что иммунитет не вырабатывается.

Иногда люди повторно болеет корью, оспой и другие инфекции. Такие случаи могут быть, но это не означает, что иммунитета нет. На сколько он долгосрочный – мы не знаем, поскольку мало информации. По своим пациентам, которые болели в мае, повторного заражения мы не наблюдаем. Это может говорить о том, что иммунитет есть. Как будет дальше, заболеют ли они через полгода или год – это вопрос открытий", – отмечает Юрий Жиагрев.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина закупит 6 млн экспресс-тестов на коронавирус. По его словам, комитет парламента по вопросам бюджета поддержал решение правительства о выделении 1 млрд грн на их закупку.

Напомним, что даже при условии соблюдения карантина выходного дня в Украине до конца года в результате COVID-19 могут умереть от 17 до 33 тысяч человек.

Об этом говорится в презентации моделирования Киевской школы экономики "Анализ текущей ситуации и моделирование сценариев распространения заболевания COVID-19".

А министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в случае угрозы полного паралича отечественной медицинской системы и более 30 тыс. заболевших COVID-19 в сутки Кабмин будет настаивать на локдауне.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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