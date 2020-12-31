Информация о компании Люми-Дент

Сеть стоматологических клиник Lumident – одна из крупнейших сетевых стоматологических компаний Украины и Киева.
Компания предоставляет стоматологические услуги в Киеве, в частности – установку фотополимерных пломб и циркониевых коронок, отбеливание и чистку эмали, удаление зубов (в том числе – зубов мудрости), лечение пародонтита, кариеса, пульпита, кисты и т.д. Все операции проводятся после компьютерной диагностики, а также с использованием анестезии.
Немного истории
Компания "Люми-Дент" была официально зарегистрирована в Киеве в 2013 году, но ее история начинается гораздо раньше. Так, основатель клиники Дудко В.Д. открыл частный стоматологический кабинет еще в 1997 году, а в 2006 – стал соучредителем частной клиники. Используя собственные профессиональные знания и сформировав возле себя круг профильных специалистов, он объединил усилия с предпринимателем А. С. Положим и в 2013 году открыл первую стоматологию "Люми-Дент" в левобережной части Киева. Артур Положий стал директором компании, Валерий Дудко – учредителем.
На данный момент "Люми-Дент" – это объединенная сеть 3 клиник в Киеве, расположенных на массивах Оболонь, Позняки, Соломенка. В каждой из них работают от 6 до 9 врачебных кабинетов, что позволяет обслуживать более 45 000 посетителей в год.
Статистика за 2020 год
- Количество сотрудников – 512 человек.
- Врачей стоматологов – 52.
- Количество пациентов – более 43 000 человек.
- Выполнено профессиональных чисток зубов – более 3600.
- Установлено брекет-систем – более 700.
- Поставлено керамических виниров – более 850.
- Установлено зубных имплантов – более 1300.
- Проведено лазерных отбеливаний зубов – более 950.
Какие услуги предлагает "Люми-Дент"
В компании "Люми-Дент" особое внимание уделяется диагностике, что позволяет правильно определить методику лечения. На данный момент в нашем распоряжении есть как стандартная рентгенология, так и более современное диагностическое оборудование: телерентгенография, компьютерная томография, технология T-SCAN и т.д.
Специалисты клиники предоставляют следующие стоматологические услуги:
- природную имплантацию эмали;
- установку фотополимерных пломб;
- глубокое фторирование;
- пломбировку каналов зубов горячей гуттаперчей;
- чистку эмали от налета и камня;
- установку циркониевых и керамических коронок;
- установку бюгельных протезов;
- лечение зубов под микроскопом;
- вскрытие абсцессов;
- удаление зубов;
- установку имплантов и брекетов;
- пломбирование без сверления (для детей), и т.д.
Комфорт клиентов является одним из приоритетов компании. Поэтому во время стоматологических манипуляций применяется компьютерная анестезия и седация закисью азота, а также лечение зубов во сне. Данные технологии позволяют избежать болезненных ощущений в процессе лечения.
Конкурентные преимущества
Компания "Люми-Дент" постоянно развивается, чтобы занять достойное место среди конкурентов. Поэтому, обращаясь в клинику, вы получите профессиональную стоматологическую помощь.
Среди конкурентных преимуществ компании стоит отметить:
- современные методы диагностики;
- отсутствие болевых ощущений во время лечения;
- возможность прохождения процедур в медикаментозном сне;
- вежливое обращение со стороны персонала;
- отсутствие очередей у врачебных кабинетов (прием осуществляется по записи);
- адекватная стоимость услуг.
В распоряжении специалистов компании – современное оборудование и многолетний опыт, позволяющие получить правильное и своевременное лечение, а также улучшить прикус, отбелить зубы, установить керамические импланты и многое другое.
Признание
Медиакорпорация "RIA" совместно с многими партнерами в 2020 году отдали 1 место компании "Люми-Дент" в независимом рейтинге "Народный бренд 2020" в номинации "Лучшая стоматология в Киеве". В рейтинге принимали участие более чем 350 стоматологических клиник Киева.
Благотворительность и социальные проекты
Как и всякая уважающая себя частная компания, "Люми-Дент" занимается благотворительностью, в частности – финансово помогает киевскому детскому дому "Березка". Мы предоставляем учреждению не только детские товары (игрушки, подгузники), но также бытовую технику, кварцевые лампы, бытовую химию и т.д.
Еще одно направление деятельности "Люми-Дент" – социальный проект "Scholarship", помогающий школьникам и студентам получить высшее медицинское образование и впоследствии вступить в ряды наших специалистов (или устроиться в любую другую стоматологическую клинику).
Для участия в программе достаточно:
- написать эссе или доклад на тему новых стоматологических технологий;
- добавить в него графические элементы – фотографии, графики и т.д.;
- отправить проект на нашу электронную почту, указав свои ФИО и учебное заведение.
Победители конкурса получают ежегодно вознаграждение в размере от 6500 до 25000 грн и могут потратить его на получение высшего образования. Более подробно об условиях программы "Scholarship" можно узнать в смежном разделе сайта "О клиниках".
Впоследствии "Люми-Дент" планирует расширять сеть стоматологических клиник в Киеве и других городах Украины, компании очень нужны знающие специалисты из этой области. Создание рабочих мест, совершенствование медицинских технологий, участие в благотворительности и социальных проектах – все это входит в ближайшие цели и задачи компании "Люми-Дент". Мы не хотим останавливаться на достигнутом и будем прилагать все усилия для дальнейшего развития!
Автор статьи – стоматолог-хирург Мастеров Дмитрий Васильевич
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