Українська
$ 28,27
34,74
  1. Последние новости Украины

Информация о компании Люми-Дент

31 декабря, 15:03

Инна Бабур Инна Бабур

Официально

"Люми-Дент" признана лучшей стоматологией Киева в независимом рейтинге "Народный бренд 2020"

Сеть стоматологических клиник Lumident – одна из крупнейших сетевых стоматологических компаний Украины и Киева.

Реклама

Компания предоставляет стоматологические услуги в Киеве, в частности – установку фотополимерных пломб и циркониевых коронок, отбеливание и чистку эмали, удаление зубов (в том числе – зубов мудрости), лечение пародонтита, кариеса, пульпита, кисты и т.д. Все операции проводятся после компьютерной диагностики, а также с использованием анестезии.

Немного истории

Компания "Люми-Дент" была официально зарегистрирована в Киеве в 2013 году, но ее история начинается гораздо раньше. Так, основатель клиники Дудко В.Д. открыл частный стоматологический кабинет еще в 1997 году, а в 2006 – стал соучредителем частной клиники. Используя собственные профессиональные знания и сформировав возле себя круг профильных специалистов, он объединил усилия с предпринимателем А. С. Положим и в 2013 году открыл первую стоматологию "Люми-Дент" в левобережной части Киева. Артур Положий стал директором компании, Валерий Дудко – учредителем.

Реклама

На данный момент "Люми-Дент" – это объединенная сеть 3 клиник в Киеве, расположенных на массивах Оболонь, Позняки, Соломенка. В каждой из них работают от 6 до 9 врачебных кабинетов, что позволяет обслуживать более 45 000 посетителей в год.

Статистика за 2020 год

  • Количество сотрудников – 512 человек.
  • Врачей стоматологов – 52.
  • Количество пациентов – более 43 000 человек.
  • Выполнено профессиональных чисток зубов – более 3600.
  • Установлено брекет-систем – более 700.
  • Поставлено керамических виниров – более 850.
  • Установлено зубных имплантов – более 1300.
  • Проведено лазерных отбеливаний зубов – более 950.

Какие услуги предлагает "Люми-Дент"

В компании "Люми-Дент" особое внимание уделяется диагностике, что позволяет правильно определить методику лечения. На данный момент в нашем распоряжении есть как стандартная рентгенология, так и более современное диагностическое оборудование: телерентгенография, компьютерная томография, технология T-SCAN и т.д.

Специалисты клиники предоставляют следующие стоматологические услуги:

  • природную имплантацию эмали;
  • установку фотополимерных пломб;
  • глубокое фторирование;
  • пломбировку каналов зубов горячей гуттаперчей;
  • чистку эмали от налета и камня;
  • установку циркониевых и керамических коронок;
  • установку бюгельных протезов;
  • лечение зубов под микроскопом;
  • вскрытие абсцессов;
  • удаление зубов;
  • установку имплантов и брекетов;
  • пломбирование без сверления (для детей), и т.д.

Реклама

Комфорт клиентов является одним из приоритетов компании. Поэтому во время стоматологических манипуляций применяется компьютерная анестезия и седация закисью азота, а также лечение зубов во сне. Данные технологии позволяют избежать болезненных ощущений в процессе лечения.

В тренде
14 ведущих одновременно в прямом эфире: новый рекорд канала "Украина" (видео)

Конкурентные преимущества

Компания "Люми-Дент" постоянно развивается, чтобы занять достойное место среди конкурентов. Поэтому, обращаясь в клинику, вы получите профессиональную стоматологическую помощь.

Среди конкурентных преимуществ компании стоит отметить:

  • современные методы диагностики;
  • отсутствие болевых ощущений во время лечения;
  • возможность прохождения процедур в медикаментозном сне;
  • вежливое обращение со стороны персонала;
  • отсутствие очередей у врачебных кабинетов (прием осуществляется по записи);
  • адекватная стоимость услуг.

В распоряжении специалистов компании – современное оборудование и многолетний опыт, позволяющие получить правильное и своевременное лечение, а также улучшить прикус, отбелить зубы, установить керамические импланты и многое другое.

Признание

Медиакорпорация "RIA" совместно с многими партнерами в 2020 году отдали 1 место компании "Люми-Дент" в независимом рейтинге "Народный бренд 2020" в номинации "Лучшая стоматология в Киеве". В рейтинге принимали участие более чем 350 стоматологических клиник Киева.

Благотворительность и социальные проекты

Реклама

Как и всякая уважающая себя частная компания, "Люми-Дент" занимается благотворительностью, в частности – финансово помогает киевскому детскому дому "Березка". Мы предоставляем учреждению не только детские товары (игрушки, подгузники), но также бытовую технику, кварцевые лампы, бытовую химию и т.д.

Еще одно направление деятельности "Люми-Дент" – социальный проект "Scholarship", помогающий школьникам и студентам получить высшее медицинское образование и впоследствии вступить в ряды наших специалистов (или устроиться в любую другую стоматологическую клинику).

Для участия в программе достаточно:

  • написать эссе или доклад на тему новых стоматологических технологий;
  • добавить в него графические элементы – фотографии, графики и т.д.;
  • отправить проект на нашу электронную почту, указав свои ФИО и учебное заведение.

Победители конкурса получают ежегодно вознаграждение в размере от 6500 до 25000 грн и могут потратить его на получение высшего образования. Более подробно об условиях программы "Scholarship" можно узнать в смежном разделе сайта "О клиниках".

Впоследствии "Люми-Дент" планирует расширять сеть стоматологических клиник в Киеве и других городах Украины, компании очень нужны знающие специалисты из этой области. Создание рабочих мест, совершенствование медицинских технологий, участие в благотворительности и социальных проектах – все это входит в ближайшие цели и задачи компании "Люми-Дент". Мы не хотим останавливаться на достигнутом и будем прилагать все усилия для дальнейшего развития!

Автор статьи – стоматолог-хирург Мастеров Дмитрий Васильевич

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украинцам с января повысят тарифы на холодную воду
Украинцам с января повысят тарифы на холодную водуЖКХ
Не смотрите на курс в обменниках: в Минфине рассказали, что будет с долларом в 2021-м
Не смотрите на курс в обменниках: в Минфине рассказали, что будет с долларом в 2021-мФинансы
В Украине подорожают сигареты: что будет с ценами в 2021 году
В Украине подорожают сигареты: что будет с ценами в 2021 годуЭкономика
Увидим ли доллар по 25? Прогноз курса на 2021 год
Увидим ли доллар по 25? Прогноз курса на 2021 годФинансы
Валюта опять дешевеет: Нацбанк обновил курс доллара и евро
Валюта опять дешевеет: Нацбанк обновил курс доллара и евроФинансы
Указ Зеленского об отстранении Тупицкого не отвечает Конституции – заявление КСУ
Указ Зеленского об отстранении Тупицкого не отвечает Конституции – заявление КСУПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять