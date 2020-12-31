Информация о компании Люми-Дент

Сеть стоматологических клиник Lumident – одна из крупнейших сетевых стоматологических компаний Украины и Киева.

Реклама

Компания предоставляет стоматологические услуги в Киеве, в частности – установку фотополимерных пломб и циркониевых коронок, отбеливание и чистку эмали, удаление зубов (в том числе – зубов мудрости), лечение пародонтита, кариеса, пульпита, кисты и т.д. Все операции проводятся после компьютерной диагностики, а также с использованием анестезии.

Немного истории

Компания "Люми-Дент" была официально зарегистрирована в Киеве в 2013 году, но ее история начинается гораздо раньше. Так, основатель клиники Дудко В.Д. открыл частный стоматологический кабинет еще в 1997 году, а в 2006 – стал соучредителем частной клиники. Используя собственные профессиональные знания и сформировав возле себя круг профильных специалистов, он объединил усилия с предпринимателем А. С. Положим и в 2013 году открыл первую стоматологию "Люми-Дент" в левобережной части Киева. Артур Положий стал директором компании, Валерий Дудко – учредителем.

Реклама

На данный момент "Люми-Дент" – это объединенная сеть 3 клиник в Киеве, расположенных на массивах Оболонь, Позняки, Соломенка. В каждой из них работают от 6 до 9 врачебных кабинетов, что позволяет обслуживать более 45 000 посетителей в год.

Статистика за 2020 год

Количество сотрудников – 512 человек.

Врачей стоматологов – 52.

Количество пациентов – более 43 000 человек.

Выполнено профессиональных чисток зубов – более 3600.

Установлено брекет-систем – более 700.

Поставлено керамических виниров – более 850.

Установлено зубных имплантов – более 1300.

Проведено лазерных отбеливаний зубов – более 950.

Какие услуги предлагает "Люми-Дент"

В компании "Люми-Дент" особое внимание уделяется диагностике, что позволяет правильно определить методику лечения. На данный момент в нашем распоряжении есть как стандартная рентгенология, так и более современное диагностическое оборудование: телерентгенография, компьютерная томография, технология T-SCAN и т.д.

Специалисты клиники предоставляют следующие стоматологические услуги:

природную имплантацию эмали;

установку фотополимерных пломб;

глубокое фторирование;

пломбировку каналов зубов горячей гуттаперчей;

чистку эмали от налета и камня;

установку циркониевых и керамических коронок;

установку бюгельных протезов;

лечение зубов под микроскопом;

вскрытие абсцессов;

удаление зубов;

установку имплантов и брекетов;

пломбирование без сверления (для детей), и т.д.

Реклама

Комфорт клиентов является одним из приоритетов компании. Поэтому во время стоматологических манипуляций применяется компьютерная анестезия и седация закисью азота, а также лечение зубов во сне. Данные технологии позволяют избежать болезненных ощущений в процессе лечения.

Конкурентные преимущества

Компания "Люми-Дент" постоянно развивается, чтобы занять достойное место среди конкурентов. Поэтому, обращаясь в клинику, вы получите профессиональную стоматологическую помощь.

Среди конкурентных преимуществ компании стоит отметить:

современные методы диагностики;

отсутствие болевых ощущений во время лечения;

возможность прохождения процедур в медикаментозном сне;

вежливое обращение со стороны персонала;

отсутствие очередей у врачебных кабинетов (прием осуществляется по записи);

адекватная стоимость услуг.

В распоряжении специалистов компании – современное оборудование и многолетний опыт, позволяющие получить правильное и своевременное лечение, а также улучшить прикус, отбелить зубы, установить керамические импланты и многое другое.

Признание

Медиакорпорация "RIA" совместно с многими партнерами в 2020 году отдали 1 место компании "Люми-Дент" в независимом рейтинге "Народный бренд 2020" в номинации "Лучшая стоматология в Киеве". В рейтинге принимали участие более чем 350 стоматологических клиник Киева.

Благотворительность и социальные проекты

Реклама

Как и всякая уважающая себя частная компания, "Люми-Дент" занимается благотворительностью, в частности – финансово помогает киевскому детскому дому "Березка". Мы предоставляем учреждению не только детские товары (игрушки, подгузники), но также бытовую технику, кварцевые лампы, бытовую химию и т.д.

Еще одно направление деятельности "Люми-Дент" – социальный проект "Scholarship", помогающий школьникам и студентам получить высшее медицинское образование и впоследствии вступить в ряды наших специалистов (или устроиться в любую другую стоматологическую клинику).

Для участия в программе достаточно:

написать эссе или доклад на тему новых стоматологических технологий;

добавить в него графические элементы – фотографии, графики и т.д.;

отправить проект на нашу электронную почту, указав свои ФИО и учебное заведение.

Победители конкурса получают ежегодно вознаграждение в размере от 6500 до 25000 грн и могут потратить его на получение высшего образования. Более подробно об условиях программы "Scholarship" можно узнать в смежном разделе сайта "О клиниках".

Впоследствии "Люми-Дент" планирует расширять сеть стоматологических клиник в Киеве и других городах Украины, компании очень нужны знающие специалисты из этой области. Создание рабочих мест, совершенствование медицинских технологий, участие в благотворительности и социальных проектах – все это входит в ближайшие цели и задачи компании "Люми-Дент". Мы не хотим останавливаться на достигнутом и будем прилагать все усилия для дальнейшего развития!

Автор статьи – стоматолог-хирург Мастеров Дмитрий Васильевич

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама