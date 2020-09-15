Инновации в газодобыче – важный драйвер развития отрасли

Такие специалисты занимаются изучением строения недр земли и создают 3D-модели, благодаря которым определяют места для бурения скважин, находят новые залежи газа, наращивают его запасы, а следовательно – приближают энергонезависимость Украины. Для этого геологи в газодобывающих компаниях используют передовые технологии и современное программное обеспечение. Ко Дню работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности рассказываем об одном из таких специалистов.

"Увлекаться геологией начал еще в школе"

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Сергей Ярещенко – менеджер по моделированию месторождений, работает в компании ДТЭК Нефтегаз два года. Сергей рассказывает, что интересоваться геологией и работать в нефтегазовой отрасли захотел еще в школе. Толчком стала учительница географии, которая увлекалась геологией и делилась своими знаниями с учениками. Это вызвало интерес, а затем – решение связать свою жизнь с этой наукой.

Сергей Ярещенко, менеджер по моделированию месторождений, ДТЭК Нефтегаз

К поступлению в университет еще были какие-то сомнения относительно выбора профессии, однако уже после первых лекций Сергей понял, что сделал правильный выбор. Геология сочетает в себе целую когорту различных дисциплин, которые переплетаются в стремлении дать ответы на вопросы строения и эволюции Земли. Сергея эта наука пленила тем, что она наполнена интересными вызовами и всегда способна удивлять новыми открытиями. Он вспоминает, что после трудоустройства любовь к геологии стала еще больше и поэтому он вернулся в школу, чтобы поблагодарить своему учителю.

"Даже представить не мог, что в Украине развитие отрасли – на таком высоком уровне"

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В 2014 году Сергей переехал в Кувейт, где стал сотрудником одной из крупнейших частных компаний Ближнего Востока. Три с половиной года работал на различных объектах – месторождениях Египта, Йемена, Ирака. Это был важный опыт и чрезвычайно интересный период работы. После этого вернулся домой и стал менеджером по моделированию месторождений в ДТЭК Нефтегаз – крупнейшей частной газодобывающей компании Украины.

Центральная инженерно-технологическая служба ДТЭК Нефтегаз

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Сергей вспоминает, что даже представить не мог, что в Украине развитие отрасли на таком высоком уровне – в ДТЭК Нефтегаз применяются новейшие технологии и методики к изучению месторождений и их моделированию, которые не использовались на Ближнем Востоке. Это дает возможность компании двигаться вперед, а специалистам – воплощать в жизнь свои инновационные идеи.

"В ДТЭК Нафтогаз смог реализовать проекты с использованием самых современных технологий"

Сергей Ярещенко рассказывает, что за время работы в ДТЭК Нефтегаз ему удалось реализовать несколько проектов, которыми он особенно гордится. Это проекты, во время которых были использованы наиболее современные технологии. Один из них – внедрение геомеханического моделирования, которое позволяет понять особенности и риски, с которыми можно столкнуться при разработке месторождений и бурения скважин. Это дает возможность компании уменьшить риски и повысить эффективность бурения на Семиренковском месторождении.

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Семиренковское месторождение ДТЭК Нефтегаз

Другой проект – комплексная реконструкция условий формирования Мачухського месторождения. За счет привлечения инновационной технологии структурной палеореконструкции (моделирование эволюции месторождения назад во времени) и других методов, удалось полностью изменить представление о месторождении. Технология помогла определить контуры дополнительных перспективных участков для бурения и, соответственно, пересмотреть сетку новых проектных скважин для оптимальной разработки залежей углеводородов.

"Инновационные технологии позволяют ДТЭК Нефтегаз укреплять вклад в энергонезависимость Украины"

По словам Сергея, за счет современных технологий компания увеличила дебиты скважин, нарастила ресурсный потенциал действующих объектов, оптимизировала программы бурения. При этом темпы изъятия запасов выросли до 16-19%, в то время как для газодобывающей отрасли страны этот показатель составляет примерно 5-10%. Поэтому можно с уверенностью сказать, что инновационные технологии позволяют ДТЭК Нефтегаз увеличивать добычу газа, а следовательно – укреплять вклад в энергонезависимость Украины. Сергей благодарен всем коллегам, вместе с которыми он несет эту важную миссию, и поздравляет всех с профессиональным праздником – Днем работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности.

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