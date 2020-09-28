Иностранцам разрешили въезд в Украину – Госпогранслужба

С понедельника, 28 сентября, иностранцам снова разрешен въезд на территорию Украины, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
По его словам, норма в постановлении Кабмина №641 о запрете въезда иностранцев на территорию Украины действовала с 28 августа до 00.00 28 сентября.
"Отныне иностранцам въезд в нашу страну не запрещен", – сказал Демченко.
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Он также сообщил, что отдельных требований к иностранцам относительно самоизоляции или страхового полиса при въезде в Украину на данный момент нет.
Как известно, адаптивный карантин в Украине продлили до 1 ноября. С 28 сентября в стране обновили список каратинных зон.
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