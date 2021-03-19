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Иностранцам будет сложнее попасть в Украину: что изменится

19 марта, 10:53

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Правила будут одинаковыми для всех граждан других стран

Правительство собирается изменить правила въезда в Украину на ближайшем заседании.

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Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время выступления в Верховной Раде.

"Все граждане других стран, которые въезжают в Украину, независимо от уровня заболеваемости в их странах должны будут предоставлять справку о том, что они сделали тест ПЦР не больше чем за 48 часов до въезда и имеют негативный результат", – сказал он.

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Ранее мы сообщали, что с 15 марта Турция вводит обязательное электронное анкетирование для туристов, без которого могут не впустить в страну.

Также напомним, с 1 марта Грузия тоже открыла воздушные границы для украинцев. Для въезда в эту страну тоже нужен свежий негативный ПЦР-тест на коронавирус. Еще один придется сдать по прилете.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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