Инсульт и не только. Какие еще опасные осложнения может вызвать COVID-19: список

У 20% госпитализированных с коронавирусом развиваются проблемы с сердечно-сосудистой системой

У переболевших коронавирусом могут возникать серьезные осложнения в работе сердечно-сосудистой системы. / Фото: Коллаж: Сегодня

COVID-19 влияет на разные стороны организма человека. Чаще всего в зоне риска дыхательные пути, однако примерно у 20% госпитализированных пациентов с коронавирусной болезнью развиваются проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Об этом сообщили в Telegram-канале Коронавирус инфо.

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Опираясь на данные Минздрава, собраны главные возможные последствия влияния COVID-19 на сердечно-сосудистую систему.

Возможные последствия COVID-19

Может влиять на сердечную мышцу, что вызывает воспаление миокарда, а в тяжелых случаях – образование рубцов.

Может вызывать правостороннюю сердечную недостаточность из-за интенсивной работы правого желудочка сердца у пациентов с воспалением легких.

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COVID-19 может привести к воспалению в оболочке кровеносных сосудов, что приводит к:

образованию тромбов;

повышению риска ишемии,

повышению риска инсульта,

уменьшению уровня кислорода в крови.

При низкой сатурации сердечная мышца больше не получает достаточно кислорода от легких, происходит дальнейшее повреждение сердца.

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Рекомендации

Единственной возможностью избежать тяжелого течения коронавирусной болезни и смерти существуют вакцинация. Именно вакцинация спасает жизнь от вируса, что приводит к повреждению различных систем и органов человека.

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