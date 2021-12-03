Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
✊ Протесты в Киеве 😷 Штамм Омикрон 💡 Что изменится 1 декабря 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Инсульт и не только. Какие еще опасные осложнения может вызвать COVID-19: список

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
3 декабря, 06:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
У 20% госпитализированных с коронавирусом развиваются проблемы с сердечно-сосудистой системой
У переболевших коронавирусом могут возникать серьезные осложнения в работе сердечно-сосудистой системы.
У переболевших коронавирусом могут возникать серьезные осложнения в работе сердечно-сосудистой системы. / Фото: Коллаж: Сегодня

COVID-19 влияет на разные стороны организма человека. Чаще всего в зоне риска дыхательные пути, однако примерно у 20% госпитализированных пациентов с коронавирусной болезнью развиваются проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Об этом сообщили в Telegram-канале Коронавирус инфо.

Реклама

Опираясь на данные Минздрава, собраны главные возможные последствия влияния COVID-19 на сердечно-сосудистую систему.

Возможные последствия COVID-19

Может влиять на сердечную мышцу, что вызывает воспаление миокарда, а в тяжелых случаях – образование рубцов.

Может вызывать правостороннюю сердечную недостаточность из-за интенсивной работы правого желудочка сердца у пациентов с воспалением легких.

Реклама

COVID-19 может привести к воспалению в оболочке кровеносных сосудов, что приводит к:

  • образованию тромбов;
  • повышению риска ишемии,
  • повышению риска инсульта,
  • уменьшению уровня кислорода в крови.

При низкой сатурации сердечная мышца больше не получает достаточно кислорода от легких, происходит дальнейшее повреждение сердца.

Реклама

Рекомендации

Единственной возможностью избежать тяжелого течения коронавирусной болезни и смерти существуют вакцинация. Именно вакцинация спасает жизнь от вируса, что приводит к повреждению различных систем и органов человека.

Ранее мы писали:

  • Вакцина поможет? Как людям с ВИЧ-инфекцией защититься от COVID-19 список правил.
  • Новости "Сегодня" поинтересовались у главы Госпродпотребслужбы Киева Олега Рубана, когда новый штамм "Омикрон" может попасть в столицу.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Перспективы карантина
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий обозреватель Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
София Ковнир

София Ковнир

Редактор раздела "Украина"

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Фото дня

Смотрите! В Карпатах началась настоящая метель

Подробнее
Stop Fake
COVID-19 распыляют самолеты?
Откуда взялись слухи
Реальная мистика 🎃

Куда поехать, чтобы встретить призраков? Мы собрали ТОП-5 самых загадочных мест в Украине!

Узнать все тайны
Дневник независимости 🇺🇦

2 декабря 1991. Первой страной Европы, которая признала Украину как независимое, самостоятельное государство и решила установить с ней полные дипломатические отношения, стала Республика Польша

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

79 468

заболело за неделю в Украине

-21%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.29

Российский рубль (₽)

0.3703

Евро (€)

30.94

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять