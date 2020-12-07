Инсультный центр заработает на базе неврологического отделения Хмельницкой областной больницы

Оборудование и мебель в Инсультный центр передала компания "Эпицентр", которая продолжает оснащать больницы Хмельниччины

Оборудование и мебель в манипуляционную комнату и лечебные палаты новосозданного Инсультного центра на базе Хмельницкой областной больницы передала компания "Эпицентр". В частности, функциональные кровати, медицинские шкафы, манипуляционные столики, диваны, холодильники, телевизоры, тумбочки, матрацы.

"Работая в оперативном штабе по противодействию коронавирусу при Хмельницкой ОГА, компания "Эпицентр" продолжает оснащение учреждений здравоохранения Хмельнитчины", – отмечает Светлана Павлишина, представитель группы компаний "Эпицентр". "Эпицентр" передал оборудование для инсультного центра, в частности для палат, где будут находиться больные. Это многофункциональные кровати, сделанные под заказ, мебель, подлежащая дезинфекции, и также современное медицинское оборудование для манипуляционных комнат. Чтобы пребывание в больничных палатах для пациентов стало удобным и уютным, передаем также бытовую технику".

По словам медиков, самая высокая смертность в Украине – среди пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ежегодно от инфаркта и инсульта умирают более 40 000 человек. Именно поэтому руководством Хмельницкой областной больницы было принято решение открыть специализированное учреждение для оказания высокопрофессиональной медицинской помощи инсультным и инфарктным больным.

"В новых палатах установили два вертикализатора и еще два планируется. Они предназначены для больных, после инсультов будем учить ходить, разговаривать, есть. В рамках государственной программы больные практически не будут платить собственных средств за лечение. Уменьшение количества сердечно-сосудистых заболеваний, в частности, инсультов – это один из приоритетов правительства и социально ответственного бизнеса", - говорит директор КНП "Хмельницкая областная больница" Яков Цуглевич.

Врачи убеждены, что открытие Инсультного центра в Хмельницкой области сохранит жизнь и здоровье сотням подолян.

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