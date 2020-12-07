Українська
$ 28,29
34,39
  1. Последние новости Украины

Инсультный центр заработает на базе неврологического отделения Хмельницкой областной больницы

7 декабря, 09:00

Спецпроект

Оборудование и мебель в Инсультный центр передала компания "Эпицентр", которая продолжает оснащать больницы Хмельниччины

Оборудование и мебель в манипуляционную комнату и лечебные палаты новосозданного Инсультного центра на базе Хмельницкой областной больницы передала компания "Эпицентр". В частности, функциональные кровати, медицинские шкафы, манипуляционные столики, диваны, холодильники, телевизоры, тумбочки, матрацы.

"Работая в оперативном штабе по противодействию коронавирусу при Хмельницкой ОГА, компания "Эпицентр" продолжает оснащение учреждений здравоохранения Хмельнитчины", – отмечает Светлана Павлишина, представитель группы компаний "Эпицентр". "Эпицентр" передал оборудование для инсультного центра, в частности для палат, где будут находиться больные. Это многофункциональные кровати, сделанные под заказ, мебель, подлежащая дезинфекции, и также современное медицинское оборудование для манипуляционных комнат. Чтобы пребывание в больничных палатах для пациентов стало удобным и уютным, передаем также бытовую технику".

По словам медиков, самая высокая смертность в Украине – среди пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ежегодно от инфаркта и инсульта умирают более 40 000 человек. Именно поэтому руководством Хмельницкой областной больницы было принято решение открыть специализированное учреждение для оказания высокопрофессиональной медицинской помощи инсультным и инфарктным больным.

"В новых палатах установили два вертикализатора и еще два планируется. Они предназначены для больных, после инсультов будем учить ходить, разговаривать, есть. В рамках государственной программы больные практически не будут платить собственных средств за лечение. Уменьшение количества сердечно-сосудистых заболеваний, в частности, инсультов – это один из приоритетов правительства и социально ответственного бизнеса", - говорит директор КНП "Хмельницкая областная больница" Яков Цуглевич.

Врачи убеждены, что открытие Инсультного центра в Хмельницкой области сохранит жизнь и здоровье сотням подолян.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

больницы эпицентр Хмельницкая область медицинское оборудование
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

На Черное и Азовское моря надвигается шторм: объявлен оранжевый уровень опасности
На Черное и Азовское моря надвигается шторм: объявлен оранжевый уровень опасностиУкраина
Кабинет министров назвал сроки локдауна. Планируют с января
Кабинет министров назвал сроки локдауна. Планируют с январяПолитика
Локдаун в Украине в январе: главные минусы
Локдаун в Украине в январе: главные минусыУкраина
Скандал с елочными игрушками и логотипом
Скандал с елочными игрушками и логотипом "Армия РФ": на фабрику приехали АТОшники (видео)Украина
Почему обвалился доллар и ждать ли дальнейшего укрепления гривни
Почему обвалился доллар и ждать ли дальнейшего укрепления гривниФинансы
Локдаун в Украине переносят: главные плюсы
Локдаун в Украине переносят: главные плюсыУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять