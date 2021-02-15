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Принимать платежи онлайн через LiqPay стало дешевле на 20%

15 февраля, 17:00

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко

Спецпроект

"ПриватБанк" проводит акцию "Успешный бизнес" в поддержку предпринимателей

Представители бизнеса и их клиенты с каждым годом предъявляют все более высокие требования к платежным системам. Особенно эти требования возросли в связи с бурным развитием интернет-торговли и онлайн-платежей, которое во время пандемии коронавируса наблюдалось во всех странах, в том числе в Украине.

Пользователи хотят видеть современные платежные системы многофункциональными и вместе с тем простыми и понятными в использовании. И, конечно, недорогими в плане дополнительных комиссий и платы за использование.

Платежная система и электронный кошелек LiqPay от "ПриватБанка" – одна из наиболее популярных в Украине платформ интернет-эквайринга (от англ. acquire – "приобретать, получать" – сервисы, позволяющие принимать оплату банковскими картами, в т. ч. онлайн). Это многофункциональный платежный сервис, который позволяет принимать платежи и делать переводы в режиме 24х7 наличными, с любых карт Visa, Mastercard и UnionPay или из Приват24.

Обычные комиссионные платежи LiqPay сопоставимы с комиссиями других платежных систем. А сейчас они станут даже ниже, чем у многих других.

"Успешный бизнес" для новых клиентов

В начале февраля "ПриватБанк" запустил масштабную акцию "Успешный бизнес" в поддержку украинских предпринимателей, юридических и физических лиц. Участники этой акции могут не только бесплатно открывать счета в "ПриватБанке", но и получить доступ к основным бизнес-продуктам "ПриватБанка" бесплатно или на льготных условиях.

С 15 февраля стартует второй этап акции, в рамках которого участники могут подключиться к платежной системе LiqPay на льготных условиях. Для новых клиентов комиссия за платежи через LiqPay будет ниже на 20% и составит 2,2% вместо обычных 2,75%. Такой тариф будет действовать в течение трех месяцев, до 15 мая.

Участвовать в акции могут представители бизнеса – юридические лица и частные предприниматели, которые еще не подключены к системе LiqPay.

Сообщить о своем желании участвовать в акции можно на ее официальной странице, заполнив специальную форму.

Важно помнить, что подключиться к LiqPay по сниженному тарифу можно будет только на протяжении второго этапа программы "Успешный бизнес" – с 15 до 28 февраля 2021 года.

Банк-лидер

Напомним, что "ПриватБанк" на сегодняшний день – лидер по обслуживанию малого и среднего бизнеса. С этим банком сотрудничают 65,7% всех украинских компаний и 73,3% физлиц-предпринимателей. "ПриватБанк" также является лидером по финансированию малого и среднего бизнеса. Например, за минувший год представителям малого и среднего бизнеса было выдано кредитов на 8,7 млрд грн. Свыше 2230 клиентов этого государственного банка получили кредиты в рамках госпрограммы "Доступные кредиты под 5-7-9%".

Помимо традиционных банковских услуг бизнес-клиенты "Приватбанка" получают доступ и к таким уникальным услугам, как электронная подпись без флэшек и плагинов, квалифицированная электронная подпись, документооборот и отчеты в госорганы на банковской платформе, платежи по QR-коду, чат-боты, Google "Мій бізнес" и многим другим.

Подробнее об акции "ПриватБанка" "Успешный бизнес" читайте здесь.

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бизнес акция ПриватБанк МСП

Источник: Сегодня

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