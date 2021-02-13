Инвестиции в Украину, экономические связи с ОАЭ и "Eкспо-2020": о чем Зеленский говорил с WАМ

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки посетил ОАЭ и дал интервью эмиратскому информационному агентству Emirates News Agency WAM. Текст интервью опубликован на сайте главы государства.

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Об отношениях Украины и ОАЭ

Зеленский отметил невероятные усилия Эмиратов в борьбе с коронавирусом. ОАЭ оказали помощь многим странам мира. В Украину эмиратский самолет доставил гуманитарную помощь и помог многим добраться домой.

"Максимальное углубление и расширение двусторонних отношений с ОАЭ существуют приоритетом нашей внешней политики. Это очень важно для нас, и мы постепенно движемся к расширению горизонтов наших отношений благодаря постановке на повестку дня все более амбициозных проектов. Уже в данный момент я могу охарактеризовать отношения между Украиной и ОАЭ как достаточно динамичны и имеющие стабильную тенденцию к стремительному развитию", – сказал Зеленский.

Об экономических связях

Более 200 украинских компаний работают на территории ОАЭ. Общий объем торговли товарами и услугами между Украиной и Эмиратами в 2019 году составил 1 млрд 65 млн долл. США. Главными экспортными позициями Украины в ОАЭ остается продукция агропромышленного комплекса и металлургии.

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Украина хочет расширить сотрудничество. У нее существуют соответствующие технологии, а с помощью инвестиций со стороны Эмиратов, она сможет создавать высокотехнологичную продукцию.

"Например, такой высокотехнологичной сферой может быть космос. Мы приветствуем достижения вашей страны в космической сфере, в том числе успешную миссию зонда "Надежда", и, имея одного из признанных мировых лидеров в этой области, КБ "Южное", можем совместно расширить наши возможности в области космоса. С другой стороны, мы готовы перенимать передовой опыт ОАЭ в области искусственного интеллекта, возобновляемых источников энергии, в вопросах развития инфраструктуры", – сказал Зеленский.

Об инвестициях в Украину

"Поступления инвестиций – весомый фактор стабильного развития экономики и есть четким сигналом для инвесторов, поэтому вопрос инвестиционного сотрудничества и сотрудничества в области инноваций – среди ключевых направлений развития отношений между Украиной и ОАЭ", – сказал украинский лидер.

Пример привлечения эмиратских инвестиций на украинский рынок – один из крупнейших в мире операторов портов DP World. Он работает в контейнерном терминале в Одесской области.

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Зеленский пообещал максимально благоприятные условия для инвесторов, которые решат выйти на украинский рынок.

О выставке "Eкспо-2020" и культурно-гуманитарном сотрудничестве

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"Хочу отдельно поблагодарить руководство ОАЭ за то, что несмотря на все сложности, связанные с коронавирусом, в декабре прошлого года было завершено строительство павильона Украины, и сейчас там продолжаются внутренние работы. На Всемирной выставке в Дубае наша страна будет представлена на высоком уровне" , – заявил президент.

Эмираты – один из мировых центров событийного туризма. Здесь проводится множество различных выставок и фестивалей, в которых украинцы активно участвуют.

Об украинской диаспоре в ОАЭ

"В ОАЭ проживает около 15 000 украинцев, и эта цифра растет. Они работают в разных сферах, в том числе это гостиничный бизнес, ИТ и финансовые услуги. Агрессия России против нашей страны объединила украинское общество, сделала его более активным и креативным. За последние года украинцы создали несколько собственных объединений, в том числе украинский деловой совет, две украинские школы выходного дня в Абу-Даби и Дубаи", – сказал Зеленский.

Между ОАЭ и Украиной безвизовый режим. Только в 2019 году более 250 тыс. украинцев посетили Эмираты.

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский проехал практически большую часть всей линии соприкосновения и побывал на всех передовых точках.

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