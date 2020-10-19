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Иран взял на себя всю ответственность за крушение самолета МАУ

19 октября, 20:20

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Всем родственникам жертв обещают одинаковую компенсацию

Иран согласился взять на себя всю ответственность за сбитый в январе под Тегераном Boeing PS752 компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ).

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Об этом сообщил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин после встречи с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

"Приветствуем решение Ирана взять на себя всю ответственность за сбитый украинский самолет, а также готовность обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв независимо от их гражданства", – отметил замминистра.

Как сообщает пресс-служба МИД, во время встречи в Иране обсуждали переговорный процесс в отношении сбитого в январе 2020 года украинского самолета.

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Енин подчеркнул необходимость объективного расследования авиакатастрофы и призвал Иран обеспечить доступ ко всем необходимым материалам.

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"Прогресс в переговорном процессе по украинскому самолету будет способствовать нормализации сотрудничества с Ираном во всех сферах", – считает замглавы МИД.

Напомним, пассажирский лайнер МАУ, на борту которого находились 176 человек, включая 11 украинских граждан, был сбит при вылете из Тегерана в Киев 8 января. Ответственность за случившееся взяли на себя иранские военные, объяснив это ошибкой и назвав виновным оператора ракетной системы, который якобы нарушил правила ведения огня "без получения разрешения".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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Иран крушение компенсации МИД самолет авиакатастрофа МАУ
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