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Ирану придется заплатить. Енин о сбитом лайнере МАУ под Тегераном

30 июня 2021 7:00

Денис Беспалов Денис Беспалов

Иранским властям придется выплатить компенсации за погибших в сбитом лайнере "Международных авиалиний Украины"

На месте крушения лайнера МАУ под Тегераном. Фото: WANA via REUTERS

На месте крушения лайнера МАУ под Тегераном. Фото: WANA via REUTERS

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин убежден, что Ирану не удастся избежать выплаты компенсаций за сбивание лайнера "Международных авиалиний Украины" (МАУ) в 2020 году.

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Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, передает "Радио Свобода".

"Мы как правительство уверены, что та сумма компенсаций, которая будет согласована во время правительственных переговоров, будет выше суммы, которую в одностороннем порядке или в качестве своей стартовой переговорной позиции предложила иранская сторона", – сказал он.

Отметим, Иран предложил по 150 тыс. долларов компенсации за каждого погибшего.

По словам Енина, выплаты отдельным семьям не избавляют Иран от международно-правовой ответственности.

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"Избежать выплаты компенсаций Ирану не удастся. Ни одного прецедента, когда бы случалась авиакатастрофа, но пострадавшие не получали компенсации, в мировой практике не существует", - сказал заместитель министра.

Однако Енин не смог назвать точную дату, когда состоится выплата компенсаций всем пострадавшим.

Напомним, пассажирский лайнер МАУ, на борту которого находились 176 человек, в том числе 11 украинских граждан, был сбит во время вылета из Тегерана в Киев 8 января 2020 года. Ответственность за случившееся взяли на себя иранские военные, объяснив это ошибкой и назвав виновным оператора ракетной системы, который якобы нарушил правила ведения огня "без получения разрешения".

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