Исчез кошачий мэр Львова

Об исчезновении любимца мэрии сообщил Андрей Садовой

В мэрии кот Левчик живет уже несколько лет

Во Львове идут поиски штатного сотрудника городской администрации кота Левчика, которого жители города называют "кошачим мэром".

О его пропаже сообщил днем мэр Львова Андрей Садовой на своей страничке в Фейсбуке.

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"Друзья, потерялся наш кот Левчик. Возможно, он испугался взрыва, прогремевшего сегодня во время антитеррористических учений в городском совете. Если кто-то видел или знает, где он, звоните +380 322 975 905. Тому, кто найдет, обещаем хороший подарок!)", – написал Садовой.

Как известно, у котов есть своя важная работа, которую они выполняют в госорганах. Например, в Киеве кот Чивас ловит мышей у столичных спасателей.

А на правительство Великобритании работает кот Ларри, задача которого – тоже ловить грызунов.