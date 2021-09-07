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Исчез кошачий мэр Львова

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
7 сентября, 20:14
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Об исчезновении любимца мэрии сообщил Андрей Садовой
В мэрии кот Левчик живет уже несколько лет
В мэрии кот Левчик живет уже несколько лет

Во Львове идут поиски штатного сотрудника городской администрации кота Левчика, которого жители города называют "кошачим мэром".

О его пропаже сообщил днем мэр Львова Андрей Садовой на своей страничке в Фейсбуке.

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"Друзья, потерялся наш кот Левчик. Возможно, он испугался взрыва, прогремевшего сегодня во время антитеррористических учений в городском совете. Если кто-то видел или знает, где он, звоните +380 322 975 905. Тому, кто найдет, обещаем хороший подарок!)", – написал Садовой.

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