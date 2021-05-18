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Исчезновение украинки в Турции. Брат Яны Кривошеи рассказал, как идут поиски – эксклюзив

18 мая, 11:33

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Полиция уже начала поиски Яны Кривошеи – какие есть версии и как ищут пропавшую украинскую альпинистку

Яна Кривошея

Яна Кривошея

Брат пропавшей в горах в Турции украинской альпинистки Вячеслав Кривошея рассказал, что склонен к версии похищения девушки, поскольку спасатели осмотрели гору и все подходы к горе, и пока никаких следов не нашли.

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Об этом Кривошея рассказал корреспонденту "Сегодня" Марине Дубине.

Он заявил, что похищение ее сестры могло быть в районе кемпинга. Еще в пятницу, 14 мая, он запросил у полиции положения телефона – где гаджет перемещался, поскольку с 1 по 4 мая он был в сети.

Яна Кривошея

Яна Кривошея

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Кривошея добавил, что полиция в Турции исполнительная, но не догадалась сразу проверить данные с телефона. Также копы отследили маршрут от аэропорта до кемпинга, допросили водителя и поснимали все отпечатки в номере.

"Единственное, что они сразу запросили сами – местонахождения телефона. Они получили точку, которая находится далеко, в 60 или 80 км от этого места, но посчитали эти данные некоректными", – сказал Вячеслав.

Родственники и копы рассматривали еще одну версию – что женщина могла сорваться на маршруте, но ее следов не нашли и этот вариант откинули.

Консульство Украины в Анталии держит дело на контроле.

"Мы находимся на связи с командованием жандармерии провинции Анталия и братом Яны. Продолжаются активные поисковые мероприятия", – ответили "Сегодня" в консульстве.

К поискам привлечены специальный поисковый отряд жандармерии, собак-спасателей и дроны.

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Напомним, во Львовской области более месяца разыскивают 20-летнюю Иванну Дурду.

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