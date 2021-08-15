Искали больше суток. Пропавшего на Говерле шестилетнего мальчика нашли (видео)

Сегодня, 15 августа, ребенка нашли живым волонтеры

Алексей Стефанцев отстал от взрослых 14 августа примерно в 15:30. Фото: коллаж "Сегодня"

Мальчика, который потерялся накануне во время восхождения на Говерлу, нашла в 19:27 группа волонтеров на маршруте в сторону горы Кукул.

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Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Что известно

Туристы из Коломыи поднимались на Говерлу по "зеленому маршруту". В субботу, 14 августа, примерно в 15:30, возле поселка городского типа Ворохта от группы, состоявшей из шести человек, отстал Алексей Стефанцев, 2015 года рождения. О его пропаже сообщила тетя.

К поискам подключились более почти 1500 человек. Полиция попросила помощи у местных жителей и их участия.

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