"Искандер" от Лукашенко упал в аэропорту Житомира (видео)

Оккупанты начали использовать оперативно-тактический ракетный комплекс

Ракеты "Искандера" могут лететь на дальностях до 500 км / Коллаж "Сегодня"

Оккупанты, которые вторглись в Украину в ночь на 24 февраля, выпустили по Житомиру ракету с российского оперативно-тактическего ракетного комплекса "Искандер". Через полчаса она упала в районе аэропорта.

Об этом на своем телеграм-канале рассказал бывший советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

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Что известно

"А вот куда попали выпущенные около 17:00 с территории Беларуси Искандера, что я писал пол часа назад. Русско-белорусские фашисты бьют по аэропорту Житомира. Знаете, что это означает? Что надо готовиться Луцкой, Ровенской и Житомирской областям, зажаривать не только российских, но и белорусских оккупантов в ближайшие дни!", – написал Антон Геращенко.

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