"Исключительно резервный момент": Ляшко о введении жесткого локдауна в Украине

Каждый день количество новых больных COVID-19 увеличивается, уже более шести тысяч в сутки

В Украине растет количество заразившихся COVID-19. Главный санврач страны Виктор Ляшко заявил, что пока система здравоохранения справляется с приростом больных COVID-19, а возможное введение жесткого локдауна является "исключительно резервным моментом".

Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

"Мы делаем все возможное на национальном уровне, чтобы предотвратить, во-первых, коллапс системы здравоохранения, во-вторых, чтобы не останавливать нашу экономику. Мы понимаем, что внедрение жесткого локдауна – это уже исключительно такой резервный момент, когда нельзя будет ничего другого сделать", – отметил Ляшко.

Также главный санврач призвал всех соблюдать противоэпидемиологические нормы и правила.

Напомним, в Украине за последние сутки, 16 октября, обнаружили 6410 новых заразившихся коронавирусной инфекцией. Это самое большое количество новых пациентов за все время эпидемии. За сутки в Украине госпитализировали 1089 человек с COVID-19

В свою очередь в Киеве за прошлые сутки, 16 октября, зафиксировали 569 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заразившихся достигло 30 010.

Так, данные Министерства здравоохранения говорят, что больничные койки для пациентов с подозрением или коронавирусной болезнью заполнены на 62,3%.

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