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Испанский сценарий: в трех городах Украины готовятся открыть спецгоспитали (видео)

12 октября, 11:05

Екатерина Степаненко Екатерина Степаненко

В Киеве больных коронавирусом собираются размещать во Дворце Спорта

Большие спецгоспитали готовят к открытию в трех больших городах Украины: Киеве, Одессе и Мариуполе. Как стало известно новостям "Сегодня", дополнительные учреждения для пациентов с COVID-19 откроют в случае перегрузки больниц первой и второй волны.

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В столице пациентов размещать на территории Дворца Спорта. Сейчас закупают необходимое оборудование – сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

На сегодня в четырех областях Украины больными коронавирусом уже заполнены более 70% больничных коек. Напомним, от полуночи в Украине начало действовать новое карантинное зонирование. За ним до красной зоны попали Канев Черкасской и Сумы. Киев – в оранжевой зоне.

За все время пандемии от коронавируса в Украине умерли больше 5 тысяч человек. За последние сутки от коронавируса скончались 43 украинца, среди них – 17-летний подросток, имевший осложнения на фоне онкологии.

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Тем временем австралийские ученые Организации научно-промышленных исследований Содружества (CSIRO) предупреждают о том, что коронавирус зимой станет опаснее.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Киев Одесса больницы госпиталь коронавирус Мариуополь

Источник: Сегодня

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