Использует мемы и TikTоk на уроках. Что известно о лучшем учителе Украины

В Украине выбрали победителя премии Global Teacher Prize Ukraine. Им стал преподаватель украинского языка и литературы Артур Пройдаков. Он родился в Луганской области в русскоязычной семье, а сейчас в Киеве учит детей украинскому, используя сетевые тренды и соцсети.
Сайт "Сегодня" узнал, что известно о лучшем учителе года.
Артур Пройдаков победил среди 3000 претендентов со всех областей страны. Также в этом году рекордное количество педагогов – 1870 – получили номинации от благодарных учеников и родителей.
За победу на Global Teacher Prize Ukraine педагог получит 300 000 гривен, техническое образовательное средство с интерактивной панелью и поддержку в воплощении своих образовательных проектов от Общественного союза "Освитория".
Также Пройдаков примет участие в Global Education & Skills Forum и запишет свой подкаст.
ВНО на 190+
Артур Пройдаков преподает украинский язык и литературу. С его помощью школьники сдают Внешнее независимое оценивание на более 190 баллов из 200.
Кроме того, после первого года в университете дети находят работу в SMM или копирайтинге и невольно влюбляются в современную украинскую литературу.
Мечта учителя – культурный мост между украинцами
Учитель украинского мечтает построить культурный мост между украинцами с западной и восточной части страны с помощью путешествий. Пройдаков верит – если между украинцами не будет барьеров, стране будет легче противодействовать информационной войне.
"Я уверен учитель будут влиять на то, что в нашем государстве будут происходить изменения, качественные и позитивные", – сказал Артур Пройдаков на церемонии награждения.
Учитель-2021: Telegram-канал, мемы и подкасты
Пройдаков для обучения детей использует мемы, ведет аккаунт в TikTok, Telegram-канал "ВНО Украинский", также записал "Подкасты по украинской литературе".
В 2020 году учитель принял участие в съемках уроков в рамках Всеукраинской онлайн-школы.
"Предлагаю детям по-новому взглянуть на литературу через своеобразное озорство и игру – создавать мемы по мотивам изученных произведений. Подставляем фразы персонажей к конструкторам и имеем картинку, скажем, о больной печени Омелька с "Кайдашевой семьи" и вреде алкоголя. Когда есть такое коллективное творчество, память о произведении значительно ярче", – говорит мужчина.
История конкурса
Международную премию Global Teacher Prize основал в 2014 году арабский миллиардер Санни Варки. Награду в 1 миллион долларов получает лучший учитель мира, автор наиболее инновационной, эффективной и нестандартной методики обучения.
Победителя выбирает специальный комитет из выдающихся учителей, образовательных экспертов, чиновников, журналистов, разработчиков, ученых и предпринимателей.
Лучшего учителя в Украине выбирают из всех учителей, участвующих в конкурсе.
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