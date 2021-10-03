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Использует мемы и TikTоk на уроках. Что известно о лучшем учителе Украины

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
3 октября, 15:35
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Преподаватель использует для учебы соцсети, которые любят дети – Telegram и TikTоk
Артур Пройдаков стал лучшим учителем Украины
Артур Пройдаков стал лучшим учителем Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине выбрали победителя премии Global Teacher Prize Ukraine. Им стал преподаватель украинского языка и литературы Артур Пройдаков. Он родился в Луганской области в русскоязычной семье, а сейчас в Киеве учит детей украинскому, используя сетевые тренды и соцсети.

Сайт "Сегодня" узнал, что известно о лучшем учителе года.

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Артур Пройдаков победил среди 3000 претендентов со всех областей страны. Также в этом году рекордное количество педагогов – 1870 – получили номинации от благодарных учеников и родителей.

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За победу на Global Teacher Prize Ukraine педагог получит 300 000 гривен, техническое образовательное средство с интерактивной панелью и поддержку в воплощении своих образовательных проектов от Общественного союза "Освитория".

Также Пройдаков примет участие в Global Education & Skills Forum и запишет свой подкаст.

ВНО на 190+

Артур Пройдаков преподает украинский язык и литературу. С его помощью школьники сдают Внешнее независимое оценивание на более 190 баллов из 200.

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Кроме того, после первого года в университете дети находят работу в SMM или копирайтинге и невольно влюбляются в современную украинскую литературу.

Мечта учителя – культурный мост между украинцами

Учитель украинского мечтает построить культурный мост между украинцами с западной и восточной части страны с помощью путешествий. Пройдаков верит – если между украинцами не будет барьеров, стране будет легче противодействовать информационной войне.

"Я уверен учитель будут влиять на то, что в нашем государстве будут происходить изменения, качественные и позитивные", – сказал Артур Пройдаков на церемонии награждения.

Учитель-2021: Telegram-канал, мемы и подкасты

Пройдаков для обучения детей использует мемы, ведет аккаунт в TikTok, Telegram-канал "ВНО Украинский", также записал "Подкасты по украинской литературе".

Артур Пройдаков на уроке. Скриншот

В 2020 году учитель принял участие в съемках уроков в рамках Всеукраинской онлайн-школы.

Telegram-канал Пройдакова. Скриншот

"Предлагаю детям по-новому взглянуть на литературу через своеобразное озорство и игру – создавать мемы по мотивам изученных произведений. Подставляем фразы персонажей к конструкторам и имеем картинку, скажем, о больной печени Омелька с "Кайдашевой семьи" и вреде алкоголя. Когда есть такое коллективное творчество, память о произведении значительно ярче", – говорит мужчина.

История конкурса

Международную премию Global Teacher Prize основал в 2014 году арабский миллиардер Санни Варки. Награду в 1 миллион долларов получает лучший учитель мира, автор наиболее инновационной, эффективной и нестандартной методики обучения.

Победителя выбирает специальный комитет из выдающихся учителей, образовательных экспертов, чиновников, журналистов, разработчиков, ученых и предпринимателей.

Лучшего учителя в Украине выбирают из всех учителей, участвующих в конкурсе.

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