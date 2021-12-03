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Испугала мать. Шокирующие подробности истории 10-летней "попрошайки" из Днепра (видео)

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
3 декабря, 21:11
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Ребенок попрошайничал посреди улицы, пока прохожие не отвезли ее в больницу

Побиралась возле магазина – просила деньги на лекарства. В Днепре 10-летняя девочка с кашлем умоляла прохожих помочь ей. Мол, мама дома и пьяная, а ей очень плохо.

Неравнодушные отвезли школьницу в больницу. А к ее матери поехали правоохранители и соцслужбы. Судьбой ребенка проникся и наш корреспондент Антон Мачула. Правда оказалась шокирующей! Что ему удалось выяснить – в сюжете новостей "Сегодня".

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Девочку нашли случайные прохожие

На днях видео всколыхнуло соцсети. На нем видно, как в центре Днепра попрошайничает напуганный ребенок. Говорит, что ей плохо. Неравнодушные прохожие увидели девочку и забрали ее в медучреждение

"Как отец троих детей – просто не смог пройти мимо", – рассказывает местный житель Александр Борзов.

Девочку, которая умоляет о помощи, они с женой увидели под вечер, когда приехали на покупки после работы.

"Мы спросили: на что просишь? Говорит: на лекарства. Потому что дома никто не лечит. Ну, она легко согласилась поехать с нами в больницу. Сказала, что мама дома пьяна", – рассказал Александр.

Девочка до сих пор в больнице

10-летнего ребенка госпитализировали с подозрением на бронхит, сейчас он находится в педиатрическом отделении. Угрозы жизни или здоровью нет, – успокаивают медики.

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"Она кашляла, лихорадки у нее не было. Еще насморк был", – рассказала педиатр больницы Днепра №6 Лия Сегеда.

Что говорят в полиции

В больницу сразу же вызвали копов. Патрульных ошеломил рассказ ребенка.

"Она рассказала о том, что пришла домой, застала свою маму нетрезвой и пошла в аптеку, так как она больна", – отметила спикер патрульной полиции Днепра Людмила Копиленко.

Девочка всех обманула?

Но вот диковинка – уже в больнице девочка спела совсем по другому. Ни о пьяной маме, ни о нехватке денег не рассказывала. Да и испуганная мать, прибежавшая за дочерью, не казалась медикам алкозависимой.

"Никому из медицинского персонала она не говорила, что ее мать чем-то оскорбляет. Внешне мать не выглядела асоциальным человеком. Внешне выглядит аккуратно без каких-то неприятных запахов", – рассказала доктор.

Новостям "Сегодня" удалось найти бабушку девочки. Не понимает, почему внучка пошла попрошайничать. Шокирована ее поступком.

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"Она шла из школы и пошла попрошайничать. Это было у нее в первый раз в жизни. Я не знаю, почему она это сделала. Лекарство дома было", – рассказала бабушка.

Мать школьницы прокомментировала историю по телефону. Говорит: утром дала Насте денег. Отправила в школу. Сама со старшим сыном уехала в больницу. Не употребляла спиртное. Дочь болела, подтвердила Анна. В понедельник попала под дождь и начала кашлять. Как раз собирались к врачу, но Настя такое сжала.

Мы расспросили соседей, что это за семья. Говорят, что оба дети всегда ухожены и накормлены. Чтобы их удерживать, женщина работает на двух работах. Так что предполагают, что Настя все придумала.

Теперь мать не может забрать ребенка домой

Но несмотря на казалось бы счастливый финал – забрать девочку домой мать пока не может – в деле разбираются работники ювенальной превенции и соцслужб. Там говорят: до этого семья на учете не состояла.

"Живет семья в 4-комнатной квартире. У ребенка есть своя комната. Санитарное состояние жилья нуждается в улучшении, но в целом условия проживания удовлетворительные", – рассказала начальница управления службы по делам детей центральной администрации Днепра Вита Касян.

До завершения проверок девочка вынуждена оставаться в больнице. Матери же грозит штраф за невыполнение родительских обязанностей.

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