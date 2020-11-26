Источники в ОП и Кабмине: Локдаун неизбежен

Новый год украинцам придется праздновать так же, как и Пасху в этом году. То есть, дома. Вероятность карантина на период новогодних праздников очень высока.

Реклама

Об этом намекнули наши источники в Кабмине и ОП.

Это связывают с большой динамикой роста инфицирования COVІD 19.

Если количество заболевших будет расти, а скорее всего, так это и будет, локдаун неизбежен, так как медицинская система в стране просто не выдержит такой нагрузки. Речь идет не только о койко-местах в больницах, но в первую очередь, о медперсонале.

Говорят, что сейчас Кабмин прорабатывает разные сценарии возможного локдауна – с более и менее жесткими мерами и ограничениями, а также готовит ряд инициатив по поддержке малого и среднего бизнеса, льготных программ в налогообложении для предпринимателей, кредитных программ "5-7-9", а также по материальным выплатам людям, которые вынужденно останутся без работы на период карантина.

(Новость дополняется)

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама