Историческое решение ЕСПЧ по Крыму: 6 главных тезисов для Украины

Разбираем, что же на самом деле решил Европейский суд по правам человека

Европейский суд по правам человека, или же просто Страсбургский суд, вынес первое за два года со дня обращения Украины решение по делу о систематических нарушениях Россией Конвенции по защите прав и свобод человека в оккупированном Крыму.

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Иск состоит из двух объединенных обращений о нарушениях прав человека в Крыму, которые были поданы в 2014 и 2015 годах (20958/14 и 42410/15). Постановление ЕСПЧ включало несколько отдельных решений, одно из которых порадовало Россию, хотя по факту и не было "антиукраинским".

Сайт "Сегодня" подробнее изучил, какое решение суд принял на самом деле и что из этого следует.

Что именно решил суд

Следует сразу отметить, что объединенное ходатайство Украины охватывает временные рамки только от начала российской агрессии в Крыму (27 февраля 2014 года) и до подачи второго обращения (26 августа 2015 года). В то же время это станет прецедентом для дальнейших исков.

Главная часть постановления ЕСПЧ заключалась в следующем:

жертвы систематических нарушений прав человека в Крыму подпадают под "юрисдикцию" России и, следовательно, суд обладает компетенцией рассматривать эту часть жалобы;

международно-правовая оценка незаконного включения полуострова в состав РФ не подпадает под полномочия суда.

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Фактически, таким образом, суд уполномочил себя перейти к рассмотрению иска по сути.

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В чем суть постановления

К основным решениям судьи пришли через ряд других немаловажных заключений.

1. Контроль России над Крымом был установлен еще до оккупации, которая случилась 18 марта 2014 года (день подписания незаконного договора в Кремле о вхождении непризнанной миром "Республики Крым" в состав РФ). Полуостров перешел под власть Москвы после начала открытой агрессии вооруженных сил РФ 27 февраля 2014 года.

Именно с этой даты ответственность за гуманитарную ситуацию в Крыму перешла Москве, а "суды" полуострова перестали быть "учрежденными законом". Соответственно, все их решения – нелегальны.

2. Суд также подтвердил, что, хотя во время событий так называемой "крымской весны" численность российских войск на полуострове не превышала установленный двусторонними соглашениями предел в 25 тысяч человек, с конца января до середины марта 2014 года их количество резко увеличилось с 10 до 20 тысяч.

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3. Это происходило без каких-либо оправданий с российской стороны и вопреки протестам украинских властей. При этом российские войска превосходили украинские в техническом, тактическом, военном и качественном плане.

4. Также утверждения Кремля о том, что российские войска были лишь в качестве наблюдателей, определили как не соответствующие действительности. Главное доказательство: заявления президента РФ Владимира Путина о том, что его военные участвовали в разоружении украинских военчастей и поддерживали "крымские силы самообороны".

Фото: REUTERS/Baz Ratner В тренде В деле украденной украинской иконы появился нацистский "след"

5. Кроме того, были приняты аргументы и доказательства Украины касательно нарушения Россией основополагающих прав и свобод на полуострове, в частности: права на жизнь, свободу и безопасность, справедливое судебное разбирательство, уважение к частной жизни, свободу религии, собраний и выражения мнения, а также нарушение запрета на бесчеловечное обращение и пытки.

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6. Второе крупное решение ЕСПЧ (об отсутствии полномочий рассматривать вопрос легальности оккупации Крыма) обрадовало российские власти, однако радоваться Москве рано. В постановлении прямо говорится, что "на самом деле эти вопросы не передавались в суд" и поэтому они вообще не входили в сферу рассмотрения дела. Таким образом, суд не отклонил жалобу украинской стороны – она может быть рассмотрена в рамках другого иска.

Реакция Украины

В Украине решение Страсбургского суда восприняли с ликованием. В частности, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал это "важным шагом на пути к привлечению России к юридической ответственности за агрессию против Украины".

Победой назвал это решение и министр юстиции Денис Малюська. А режиссер и бывший узник Кремля Олег Сенцов – даже историческим, добавив, что "справедливость восторжествовала сейчас хотя бы на бумаге".

Заместитель главы Администрации президента Петра Порошенко по внешнеполитическим вопросам Константин Елисеев охарактеризовал постановление ЕСПЧ как "красную карточку" для Кремля.

А заместитель министра иностранных дел Евгений Енин уже объявил, что для рассмотрения иска по сути Украина предоставит позицию относительно непосредственных нарушений Россией прав человека на временно оккупированном полуострове.

/ Фото: AFP

Прокуратура АРК, назвав решение суда важным, выразила готовность участвовать в новых исках против страны-оккупанта.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко подчеркнул, что Украина сможет использовать заключение ЕСПЧ о том, что Россия контролировала полуостров до "референдума", как прецедент для других исков.

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