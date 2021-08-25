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История независимости Украины за 30 дней. Девять основных примет 1991 года

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня Алексей Кашпоровский Алексей Кашпоровский корреспондент
25 августа, 21:43
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"Сегодня" в течение месяца будут рассказывать о выдающихся событиях и особенностях каждого года после объявления независимости Украины
Чем запомнился 1991 год
Чем запомнился 1991 год / Фото: Коллаж: Сегодня

С 25 августа на телеканалах и других информационных площадках "Медиа Группы Украина" начался масштабный проект "Украина, которую строим мы", в котором день за днем в течение месяца будут вспоминать события тридцати лет независимости.

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Об этом в чатсности сообщил в Facebook руководитель проекта Алексей Мустафин.

"В течение месяца – день за днем – мы будем вспоминать события тридцати лет независимости. И в новостях, и в отдельных программах и ток-шоу. Сегодня начали с 1991 года. Завтра – 1992. И так – тридцать лет за тридцать дней", – написал он.

Изюминкой проекта является то, что помогали вспоминать те события обычные украинцы – зрители телеканалов.

На рубеже эпох

В первой передаче проекта на каналах "Украина" и "Украина 24" вспоминали 1991 год. Этот год выдающийся прежде всего тем, что развалился Советский Союз и Украина обрела независимость, к которой шла десятилетиями. Поэтому повсюду чувствовался дух свободы, однако была и другая сторона медали – потеря работы, сбережений и страх перед будущим.

Денежная реформа. Будто холодный душ после новогодних праздников – 22 января 1991-го власти объявили о денежной реформе – якобы для борьбы с фальшивками. Люди бросились в Сбербанк менять купюры в 50 и 100 рублей на деньги нового образца. На это дали только три дня, и ограничили суммой – не более тысячи на человека.

"Совсем малое количество денег меняли. У людей очень много попропадало денег", – вспоминает свидетель тех событий Антонина Гербич.

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Исчезновение продуктов и очереди. Но не успели украинцы опомниться, как в апреле 1991-го цены в магазинах выросли втрое. Дефицитом стали даже продукты первой необходимости.

"В магазинах стали исчезать продукты. И молочка, и крупы, и сахар – стали очереди за всем", – вспоминает Нина Кашпоровская.

Первые негосударственные банки. Чтобы хоть как-то улучшить ситуацию в экономике, Верховная Рада разрешила создавать негосударственные банки. В Украине появились первые частные финансовые учреждения.

"Первый украинский международный банк одним из первых появился на карте банковской системы Украины. Многие банки тогда были созданы. Однако 90-е стали для них испытанием, которое прошли далеко не все. ПУМБ – банк долгожитель и ровесник Украины", – рассказал Сергей Черненко, председатель правления ПУМБа.

Кравчучка. Во многих семьях в том году появилась знаменитая "кравчучка" – сумка, ставшая символом выживания, которую назвали в честь тогдашнего президента Леонида Кравчука. Их начали выпускать на киевском авиазаводе имени Антонова как раз в 91 году.

С завода они выходили под названием "Джміль", однако люди быстро окрестили их в честь тогдашнего главы страны. Легкая и удобная в использовании, кравчучка сразу приобрела огромную популярность – с ней ездили на дачи и стояли в очередях.

Речь Буша. Чтобы накормить людей, чиновники ограничили вывоз продуктов и товаров за пределы республик. Экономический сепаратизм подпитывал национальный и это пугало не только Москву – Запад тоже боялся распада страны с ядерным оружием.

"Свобода – это не то же самое, что независимость. Американцы не станут помогать тем, кто поощряет самоубийственный национализм" – эту неудачную речь Джорджа Буша в Верховной Раде за три недели до объявления независимости журналисты иронично прозвали "котлета по-киевски".

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"Лебединое озеро". 19 августа по телевизору вместо запланированных программ весь день крутили балет "Лебединое озеро". В СССР это означало только одно – что-то случилось. В новостях сухо сообщили, что в Москве создан государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП).

Именно тогда Горбачева отстранили от должности, деятельность партий приостановили и запретили митинги, а в СМИ вновь появилась цензура.

Протесты. Несмотря на запрет, Украину охватили акции протеста. В центре Киева проходили многотысячные митинги, на которых развевались сотни желто-голубых флагов.

"Помню, за пару дней до дня независимости флаг несли. Мы все смотрели в окна и плакали. И радостно было, и страшно", – делится свидетель событий Нина Кашпоровская.

Объявление независимости. Путч провалился – армия и чиновники не захотели поддерживать мятежников. Это был исторический шанс, и 24 августа 346 депутатов Верховной Рады проголосовали "за" независимость Украины. Огромная толпа под Радой неистовствовала от радости, скандируя: "Независимость, независимость, независимость!"

Референдум. Чтобы закрепить свое решение, Рада назначила на 1 декабря 1991 года референдум и одновременно – первые в истории выборы президента Украины. Леонид Кравчук вспоминал, что больше всего он волновался не за собственный результат, а за то, поддержат ли украинцы независимость.

"Когда в первий раз мне ночью позвонили из избирательной комиссии и сказали: "Леонид Макарович, вас избрали, за вас проголосовало почти 62%" – я мгновенно спросил, а как проголосовали за независимость? И когда мне сказали, что 91% с хвостиком, тогда я сам себе зааплодировал", – рассказывал первый президент.

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За неделю лидеры Украины, России и Беларуси окончательно похоронили СССР. С Новым годом украинцев поздравлял уже Леонид Кравчук, а люди учились жить в новых реалиях.

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