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"История новой украинской армии": "Украина 24" покажет фильм о военных в День ВСУ

6 декабря, 12:14

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Армии Украины исполняется 29 лет

Сегодня, в 15:00 на телеканале "Украина 24" в День Вооруженных сил Украины смотрите фильм "История новой украинской армии: рожденная войной".

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Картина о том, как украинские воины получали бесценный боевой опыт, через какие трудности пришлось пройти, чтобы сделать Вооруженные силы могучими и современными.

Армии нашей страны исполняется 29 лет. В этот день в 1991 году Верховная Рада приняла законы "О Вооруженных силах" и "Об обороне Украины". И уже шестой год на востоке страны военные с честью выполняют миссию по защите своей страны.

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За это время 41 военнослужащий за мужество, проявленное в боях, был награжден орденом "Золотая звезда" и званием Герой Украины. Около 2 тысяч военных получили орден Богдана Хмельницкого одного из 3-х ступеней, среди них и полные рыцари ордена.

Также президент Украины Владимир Зеленский поздравил военных с Днем Вооруженных сил Украины, который отмечается 6 декабря.

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фильм ВСУ вооруженные силы Украина 24
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