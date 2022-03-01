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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

IT-армия массово блокирует российские сайты: главные победы Украины на киберфронте

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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1 марта, 00:59
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Российские интернет-ресурсы уничтожают атаками
Россия получает по заслугам/Фото: коллаж: "Сегодня"
Россия получает по заслугам/Фото: коллаж: "Сегодня"

Полномасштабная война России против украинского народа продолжается. За это время весь мир узнал, кто настоящий враг и агрессор. Украинцы сплачиваются ради защиты государства, семей и родной земли.

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Об этом сообщает Минцифры.

Подробности

"Каждое преступление, каждый обстрел, который оккупанты совершают против Украины, объединяет всех еще больше. Боремся и на киберфронте. Для этого создана IT-армия. Это талантливые специалисты из цифровой сферы: разработчики, киберспециалисты, дизайнеры, копирайтеры, маркетологи, таргетологи. И не только украинцы! Получаем помощь со всего мира. Все желающие из разных стран присоединяются к нашей армии", — сообщили в Минцифри.

Силами специалистов неоднократно устроены беспрецедентные по масштабу DDoS-атаки на российские государственные ресурсы, сайты банков и бизнес-корпораций. Еще никогда Россия не была под таким давлением и не терпела таких потерь.

IT-армия уничтожает все на своем пути:

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  • IT-специалисты за 1 минуту положили российский сайт Госуслуг;
  • московская биржа упала через 5 минут. Также удалось положить Сбербанк и биржу BestChange;
  • упали сайты ФСБ, Роскомнадзора, президента РФ, правительства РФ, Госдумы, Совета Федерации и ряд других;
  • сайт Нацбанка Беларуси прилег, как и десятки других стратегических сайтов;
  • сломаны сайты крупнейших российских СМИ: ТАСС, "Коммерсант" и "Фонтанка";
  • заблокирован сайт оккупантов с пропагандистским мерчем;
  • на цифровом телевидении в РФ увидели и услышали правду о войне на Украине.

Даже сейчас осуществляется атака на криптообменники, подключенные к российским банкам.

Кибератака от Anonymous

Хакерская группировка anonymousсломало более 300 правительственных сайтов, государственных СМИ и банков Российской Федерации за последние 48 часов.

"Anonymous закрыли более 300 российских правительственных сайтов, государственных СМИ и банков за последние 48 часов, причем большинство из них в настоящее время отключены", — отметила хакерская группировка.

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