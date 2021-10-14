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Итальянец умер в "скорой" на Буковине: судмедэкспертизы назвали причину

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
14 октября, 12:56
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У иностранца пожилого возраста было много заболеваний, в дополнение у него был лишний вес
Медики назвали причину смерти итальянца в машине скорой помощи.
Медики назвали причину смерти итальянца в машине скорой помощи. / Фото: Коллаж: Сегодня

Причиной смерти 72-летнего гражданина Италии, который скончался накануне в машине скорой помощи на Буковине, стал коронавирус Болезнь протекала на фоне сахарного диабета.

Об этом сообщает "Укринформ".

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"Причина смерти – коронавирус. В умершего была тяжелая пневмония, легочно-сердечная недостаточность. Заболевание протекало на фоне сахарного диабета, вес умершего более 140 кг" , – рассказал начальник Черновицкого областного бюро судмедэкспертизы.

Известно, что изначально медики пытались госпитализировать тяжелого пациента с другим сопутствующим диагнозом.

Смерть итальянца на Буковине

В Черновицкой области в машине скорой помощи скончался гражданин Италии.

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Итальянцу было 72 года. Он вызвал скорую утром из-за осложнений хронического заболевания, которое не связано с COVID-19. В Сторожинецкой районной больнице отказались принять больного.

"Медики объяснили, что у них в данный момент нет свободных мест в реанимации для пациентов без коронавируса", – сказал директор Черновицкого центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимир Еленев.

После этого машина скорой помощи направилась в Черновицкую областную клиническую больницу, однако места в реанимации там также не было.

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Больницы заполнены

В Украине продолжает расти количество больных COVID-19. По заполненностью ковидных отделений лидирует Донецкая область.

По состоянию на 12 октября в Украине занято 57,4% мест в ковидных отделениях. Там лежат более 54 тысяч человек.

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