Итоги работы фонда "Процветание" за 3 года

Для всестороннего развития бизнеса вопрос корпоративной социальной ответственности должен стоять наравне с другими направлениями. И если компания производит качественную продукцию мирового уровня, то и подход к решению социальных вопросов должен быть основательный.

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Компания-производитель трубопроводов для атомной и тепловой генерации TPBS Production – один из лучших работодателей в регионе, который придерживается стандартов охраны труда. Она обеспечивает максимально комфортные условия работы для своих сотрудников и предоставляет разную социальную помощь по официальному трудовому договору. Такой же подход, который присущ корпоративной культуре компании, акционеры применяют и в оказании помощи жителям Чугуевского района, где размещен завод. Основным фокусом социальных проектов и инициатив является улучшение качества жизни людей. За весь период деятельности компания уплатила 108,7 млн грн в государственный и местный бюджеты (около 30 млн грн ежегодно).

Чтобы все действия компании были эффективными, а финансовая помощь максимально прозрачной, новая управляющая команда в 2017 году создала благотворительный фонд "Процветание". Основные направления деятельности фонда: здравоохранение, образование, помощь малообеспеченным слоям общества и благоустройство территорий. Все действия сосредоточены в регионе, где живут работники завода, учатся их дети, лечатся члены семьи. Это целевая помощь Малиновской громаде и громаде Чугуевского района, где действует производство.

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За 3 года деятельности фонда был реализован ряд проектов на сумму более 2 млн гривен. 85-90% бюджета формируется за счет ежегодных взносов TPBS Production. Эффективность и успех действий фонда возможны только при поддержке всех акционеров и топ-менеджеров компании. Они по личной инициативе реализовывают ряд совместных эмоциональных проектов для жителей Чугуевского района. Это поездки на экскурсии за рубеж для лучших учеников школ, которые никогда не были за границей. Ежегодно фонд вручает сертификаты на дополнительную ежемесячную именную стипендию лучшим по успеваемости студентам Чугуевского профессионального аграрного лицея по профессии электросварщик. Традиционные праздники пгт Малиновка на День защиты детей, Святого Николая и другие, концерты с привлечением артистов ценятся жителями не меньше, чем та же материальная помощь больницам и училищам.

Впервые фонд привлек к общему проекту Малиновский стеклозавод для совместной закупки автоматического гематологического анализатора для Чугуевской центральной больницы (стоимость которого 140 000 грн), и они дали 15% суммы. Любой вклад – ценен.

Пандемия в 2020 году внесла свои коррективы в планирование инициатив. Приоритеты изменились, и на первое место стала помощь центральной районной больнице Чугуева и населению (семьям, которые временно перестали ходить на работу по причине здоровья или увольнения и не имели средств к существованию). Завод TPBS Production при этом сохранил все рабочие места с уровнем зарплат благодаря налаженным долгосрочным контрактам с зарубежными партнерами. И по сей день остается надежным работодателем.

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Фонд также оказал финансовую помощь в размере 100 000 грн больнице, дополнительно закупил средства защиты (халаты, перчатки, маски для врачей), препараты и оборудование (автоматический гематологический анализатор крови BC-30s, аквадистиллятор электрический "MICROmed" DE-5, бесконтактные градусники, пульсоксиметры, реактивы для тестов COVID-19).

"Мы не стремимся решить проблемы всей страны, но точно хотим создать благоприятные условия жизни в регионе, где живут наши сотрудники и находится производство. Такой подход – наиболее эффективный, а не просто репутационный. Мы четко понимаем проблему, как ее можем решить и в какие сроки", – делится своим видением Анатолий Хаецкий, директор по корпоративному управлению TPBS.

"Для нашего региона безусловно ценна финансовая поддержка со стороны производственных компаний. Госбюджеты не в состоянии покрыть внезапные расходы на возникшую ситуацию с пандемией. Но помимо этой истории, есть также нематериальная поддержка, которую нам оказывают в виде помощи в коммуникациях и решении других человеческих вопросов", – отмечает Семерьянов Николай Иванович, голова Малиновского поселкового совета.

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План №1 на 2021 год для TPBS – пережить пандемию. План №2 – еще сильнее укрепить бизнес, чтобы фонд и запланированные КСО-проекты продолжили свой вклад в улучшение качества жизни населения. Бюджет на предстоящий 2021 год перераспределен с учетом роста заболеваний на COVID-19. Основной фокус сейчас сконцентрирован на оказании помощи больницам и жителям пгт Малиновка и Чугуевского района, а мероприятия пока отменены.

Справка о TPBS. TPBS (ООО "ТиПиБиэС Продакшн") — самый крупный в Украине производитель и экспортер высокотехнологичных трубопроводов для объектов атомной и тепловой генерации с повышенными требованиями к качеству. Компания поставляет продукцию в Беларусь, Болгарию, Индию, Бангладеш и другие страны. На предприятиях компании работает свыше 400 специалистов. Акционеры компании — Вячеслав Эркес (Украина), Анар Коробовская (Казахстан). Торговый знак TPBS зарегистрирован 25 октября 2018 года для продвижения компании и украинской продукции на международных рынках.

TPBS отмечена украинскими, европейскими и международными сертификатами, среди которых:

AD 2000 / EN ISO 3834 (европейская сертификация технологии сварки);

ASME B31.1 (американская сертификация на поставку оборудования для энергетики);

TAEK (сертификат агентства по ядерной энергетике Турции);

ISO 17025 (собственная независимая профессиональная лаборатория контроля качества на производстве);

ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001.

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