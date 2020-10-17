Українська
$ 28,34
33,18
  1. Последние новости Украины

Итоги суботы. Дождь и ураган натворили бед – Киев утонул, Кропивницкому "снесло крышу"

17 октября, 21:51

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В Николаевской области пострадали жилые дома, школы и детсад

В Украине в субботу, 17 октября, в нескольких областях погода не баловала. Мало того, что города и села заливали дожди, превращая дороги в реки, к ним еще присоединился ураганный ветер, который в Кропивницком сорвал несколько крыш.

Реклама

Субботняя непогода накрыла, в частности, Киев, где с самого утра 17 октября шел сильный ливень, в результате чего улицы ожидаемо превратились в реки, и автомобили буквально "поплыли" в нескольких районах столицы. В частности залило Южную Борщаговку, где в некоторых местах вода полностью покрывала колеса автомобилей.

Видео: Юрий Божко Видео: Сегодня

Также в столице затопило дорогу у метро "Черниговская" и одну из улиц Голосеевского района.

Пострадала от ливней и Киевская область. В Белой Церкви затопило несколько легковых автомобилей и домов, на помощь жильцам привлекались спасатели ГСЧС. К вечеру вода в городе сошла.

Реклама

По Кропивницкому (Кировоградская область) непогода прошлась еще жестче – там посносило крыши домов и даже в некоторых местах были разрушены стены. По данным ГСЧС пострадали около 30 зданий, повалены 20 деревьев. В городе повреждены линии электропередач и газопровод.Три человека травмированы, погибших, к счастью, нет.

В тренде
Мангер и Левин останутся в СИЗО

Людям, которые временно лишились крова, пообещали места в гостинице.

Ураган в Кропивницком

Также сильные ливни, сопровождаемые сильным ветром, прошли в Николаевской области, там также повреждены крыши десятков жилых домов, а также нескольких школ и детского сада, повалены десятки деревьев.

Реклама

"17 октября в селах Благодатное, Рябоконове и Семеновка Арбузинского района в результате ухудшения погодных условий (дождь, порывы ветра) частично повреждены кровли около 30 зданий жилого сектора, 3 школ и 1 детского сада. Повалено около 60 деревьев", - сообщила пресс-службу ГСЧС.

О жертвах и пострадавших в Николаевской области пока информации нет.

Напомним, 14 октября в Закарпатской области бушевала непогода – сильный ветер валил деревья, в результате движение на дорогах оказалось заблокированным и на следующий день последствия урагана пришлось ликвидировать спасателям.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев ураган непогода николаевская область ливень затопление Кропивницкий
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Ждите похолодания и ливней: синоптик рассказала о погоде 17 октября (карта)
Ждите похолодания и ливней: синоптик рассказала о погоде 17 октября (карта)Украина
Маски и коронавирус: в Минздраве опровергли очередной фейк
Маски и коронавирус: в Минздраве опровергли очередной фейкУкраина
Продавать или покупать валюту? Объясняем, что будет с курсом доллара перед выборами
Продавать или покупать валюту? Объясняем, что будет с курсом доллара перед выборамиФинансы
НАТО, Крым и Донбасс: итоги встречи Зеленского и Эрдогана в 10 тезисах
НАТО, Крым и Донбасс: итоги встречи Зеленского и Эрдогана в 10 тезисахПолитика
Генерал ВСУ объяснил, как военные потери в Украине ударят по рейтингу Путина
Генерал ВСУ объяснил, как военные потери в Украине ударят по рейтингу ПутинаПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять