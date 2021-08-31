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Итоги визита в США: Киевский форум по безопасности обсудит встречу Зеленского с Байденом

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
31 августа, 21:43
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Новый сезон онлайн-встреч украинских и мировых политиков начнется с обсуждения визита президента Украины в США
От визита в США президента Владимира Зеленского большие ожидания / Фото Офиса президента Украины
От визита в США президента Владимира Зеленского большие ожидания / Фото Офиса президента Украины

С дискуссии о значении визита президента Украины Владимира Зеленского в США начинается новый сезон онлайн-встреч украинских и мировых политиков, дипломатов и экспертов в рамках Киевского форума по безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

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Об этом сообщается на сайте Киевского форума по безопасности.

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Онлайн встреча состоится 2 сентября с 16:00 до 17:00.

Будут затрагиваться такие вопросы:

  • Какие результаты переговоров двух президентов и как выглядят перспективы украинского-американских отношений?
  • Каков международный контекст саммита Украина и США и как повлияют на нашу безопасность договоренности Соединенных Штатов и Германии и события в Афганистане?

Эти и другие проблемы обсудят:

  • Арсений Яценюк, председатель Киевского форума, Премьер-министр в 2014-16 годах;
  • Александр Вершбоу, заместитель генерального секретаря НАТО в 2012-16 годах;
  • Виола фон Крамон, депутат Европейского парламента;
  • Джон Хербст, посол США в Украине в 2003-06 годах;
  • Виталий Портников, журналист;
  • Даниил Лубкивский, директор Киевского форума.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский находится сейчас с рабочим визитом в США. В ожидании встречи с американским коллегой Джо Байденом украинская делегация уже успела подписать с министром энергетики США Дженнифер Грёнхольм совместное заявление об усилении двустороннего сотрудничества в сферах энергетики и климата.

Входе своего визита в Вашингтон Зеленский встретился с директором американского космического агентства NASA Биллом Нельсоном.

Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал три блока вопросов, которые планируется обсудить во время визита главы государства в Америку.

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