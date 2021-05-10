Ивангай обьяснился "за тупость" в интервью, сказав что Дудь "сс*кло"

Украинец сделал новый выпад в адрес российского журналиста – тот заставил его записывать интервью в полночь, несмотря на усталость

Ивангай и Юрий Дудь. Фото: скриншот

Украинский влогер Ивангай опять оскорбил российского журналиста Юрия Дудя, которому он дал интервью. Украинец утверждает, что съемочная группа специально создала условия, чтобы вымотать его.

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Об этом Иван Рудской (настоящее имя блогера) сообщил на своей странице в Twitter.

По его словам, он просил записывать беседу утром, чтобы быть в силах, но команда проекта "вДудь" настояла на том, чтобы запись делать в полночь, потому что на следующее утро Юрию Дудю надо было улетать из Рио-де-Жанейро, где оба встретились.

"Посмотрите дневные кадры, на которых я не вымотан и не уставший. Писалось в те же сутки. Либо отсутствие профессионализма, либо сс*кло", – добавил Ивангай.

Напомним, что интервью было опубликовано 18 марта. Спустя две недели после этого Рудской обвинил Дудя в цензуре: тот вырезал его реплики о родственниках, погибших от Голодомора и репрессий НКВД. В ответ россиянин опубликовал вырезанную часть.

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На ней Рудской путано объясняет свое отношение к Революции Достоинства, беглому президенту Виктору Януковичу и оккупации Крыма.

Видео: t.me/yurydud

Иван Рудской родился в селе Анновка, Днепропетровской области, в 1996 году. В 2016 году первым из всех русскоязычных блогеров получил "Бриллиантовую кнопку YouTube" как обладатель 10 млн подписчиков. На сегодня он уже пересек отметку в 17 млн подписчиков – для Украины это второй максимальный показатель.

Долгое время блогер жил в России, но после начала российской агрессии, как он потом написал, "начал больше ценить родину" и вернулся в Украину.