Иващенко выиграл у Мамая выборы в Полтаве – результат экзитпола

Появились первые результаты второго тура местных выборов в Полтаве – по данным опроса, побеждает кандидат от партии "Слуга народа" Сергей Иващенко.

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Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного местным изданием "Полтавщина".

Иващенко набирает 41,6% голосов избирателей, а его оппонент Александр Мамай – 33,1%.

Напомним, ЦИК уже назвала всех победителей на выборах мэров 15 ноября.

В прошлое воскресенье мэра выбирали в Луцке, Краматорске, Украинке, Одессе, Сумах, Херсоне, Каменце-Подольском – результаты выборов не принесли неожиданностей.

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Также мы писали о том, что в ЦИК назвали ТОП-10 партий, получивших больше всего мандатов на местных выборах. Так, 33 029 избранных депутатов выдвигались местными организациями партий.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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