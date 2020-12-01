ИВЛ-аппараты от Фонда Рината Ахметова уже спасают жизни в Петропавловской больнице

Фонд Рината Ахметова помогает Петропавловской больнице, которая находится вблизи линии разграничения в Луганской области (Станично-Луганский район), лечить больных COVID-19. Медикам переданы современные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и тесты на коронавирус.

"У женщины двухсторонняя пневмония, "ковид" положительный. Легкое течение", – рассказывает медицинский директор Петропавловской больницы Нина Коденко о поступившем пациенте.

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В этой больнице с подозрением на коронавирус более двадцати пациентов, ПЦР-тестов ждут несколько суток.

"В течение двух-трех суток больные переходят или в общее отделение, или в "ковидное", – подчеркнула Коденко.

Видео: Сегодня

Стоит отметить, что в эту же больницу вблизи линии разграничения обращаются и больные с оккупированной территории.

"Возникла неприятность, люди заболели. Обращаются к нам за помощью", – подчеркнула директор больницы Нина Коденко.

Чтобы вовремя оказать помощь, новейшая техника в больнице есть. Например, аппарат ИВЛ от Фонда Рината Ахметова уже спасает жизни пациентов.

"Фонд помогает нам в течение всего 2020 года: это и аппараты ИВЛ, это и средства защиты. Аппарат ИВЛ очень качественный", – сказала Нина Коденко.

На данный момент медики Луганской области получили от Фонда Рината Ахметова и компании ДТЭК 20 аппаратов ИВЛ, 30 000 экспресс-тестов для определения коронавируса и 25 000 единиц средств индивидуальной защиты.

"Мы передали аппараты ИВЛ современные, высококлассные, которые просты в использовании и в значимой степени исключают влияние человеческого фактора", – сказал представитель ДТЭК Борис Сафонов.

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Более двухсот аппаратов ИВЛ закупил Фонд Рината Ахметова от начала пандемии, большинство из них уже спасают жизни людей.

Как сообщали новости "Сегодня", мирноградским врачам в борьбе с коронавирусом тоже помогают аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова. Современная аппаратура предназначена для пациентов с тяжелым течением болезни.

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