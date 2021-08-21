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Из Афганистана вылетел украинский самолет с эвакуированными

21 августа, 12:58
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В 10.00 Ил-76МД находился на аэродроме Исламабад в Пакистане
Ил-76МД на аэродроме Исламабад перед вылетом в Кабул
Ил-76МД на аэродроме Исламабад перед вылетом в Кабул / Фото: PSFAERO

В субботу, 21 августа, из аэропорта Кабул в Афганистане вылетел военно-транспортный самолет Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации Воздушных сил ВСУ.

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Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ на официальной странице в Facebook.

В 10.00 Ил-76МД находился на аэродроме Исламабад в Пакистане. Другие подробности, в том числе и количество эвакуированных граждан, не уточняется.

"Самолет Воздушных Сил ВС Украины находится на Ближнем и Среднем Востоке с миссией эвакуации граждан Украины и иностранцев из Афганистана, где ситуация обострилась из-за прихода к власти Талибана", – говорится в сообщении службы по связям с общественностью Воздушных сил ВС Украины.

Что происходит в Афганистане

Перед тем, как США вывели свои последние войска, талибы захватили большую часть Северного, Западного и Южного Афганистана в ходе наступления. После правительственные войска практически без боев сдавали талибам все новые и новые провинции.

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В воскресенье вся территория Афганистана перешла под контроль движения "Талибан". Соединенные Штаты в срочном порядке начали эвакуировать сотрудников своего посольства в Кабуле.

Напомним, 18 августа Министерство иностранных дел сообщило, что более 150 украинцев хотят эвакуироваться из Афганистана. На тот момент один украинский самолет находился в аэропорту Кабула. Второй – вылетел в среду.

Тогда в МИД поставило перед украинскими дипломатами основные задачи: безопасный коридор для доступа в аэропорт, безопасная посадка людей на самолет и его техническая подготовка, а также получение разрешения на взлет и безопасный выход самолета с территории Афганистана.

В это время представитель Госдепа США Нэд Прайс заявил, что Украина сделала щедрое предложение по переселению афганцев из группы риска. США эвакуируют людей после того, как страну захватили талибы.

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