Из бармена в шахтеры: как война меняет жизни и профессии украинцев

Рассказываем историю молодых людей, родом с Луганской области, которых настигла война в Харькове

Ребята нашли убежище от войны и начали новую жизнь / Фото: Коллаж: Сегодня

Война России против Украины длится уже девятый год. Она следует по пятам и за теми, кто спасся из Донецка и Луганска в 2014-м, переехав в подконтрольные Украине города.

Артем и Карина – молодая пара. Им по 24 года. Оба родом из Луганской области. Она – из Северодонецка, он – из Рубежного. А вот встретились они в Харькове, куда оба уехали на учебу.

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Карина и Артём

В 2018 году Карина, детский тренер по акробатическому рок-н-роллу, пришла с друзьями в один из местных баров, где работал Артем. Познакомились, влюбились и стали жить вместе. Квартиру сняли в уютном спальном микрорайоне – на Салтовке, и их планы были неразрывно связаны именно с Харьковом.

Проснулись от грохота

В пять утра 24 февраля пара проснулась от грохота. Окна в квартире дрожали. Они оба знали, что это означает. Карина помнила постоянные прилеты в Северодонецке в 2014м.

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"Мы сразу начали заряжать телефоны, пауэрбанки, понимая, что свет может пропасть в любую минуту, собирали тревожный чемоданчик. Начали звонить родным. На работу никто в этот день уже не уехал", – вспоминают ребята.

Примерно тем же занимались все харьковчане: спешили запасаться продуктами, водой и лекарствами. Одни бежали в бюветы с пустыми бутылками для воды, другие поспешно грузили вещи в автомобили.

"Уже после обеда полки магазинов и аптек были пусты. Мы успели купить минимум продуктов, час простояли в очереди за водой, а затем укрылись в квартире. Не выходили из нее пару дней, а на время прилетов прятались в ванной", – припоминает пара.

Но обстрелы становились все сильнее. Тогда Артем и Карина решили перебраться в центр Харькова, надеясь, что там будет безопаснее. Переехали к младше сестре Карины в подвал общежития возле обладминистрации – он был забит людьми.

"Через пару дней туда прилетело так, что я думала, нас там и похоронят (1 марта центр Харькова потерпел мощный ракетный удар, – ред.). Тогда мы решили выбираться из города", – рассказывает девушка.

Выбраться из Харькова

То, как Артем и Карина выбирались из Харькова, стало еще одним страшным эпизодом в их жизни. Когда они собрали вещи, на Салтовке пропала мобильная связь, они долго не могли найти машину, чтобы доехать до вокзала. В отличие от довоенных 70 грн за проезд таксист взял с ребят 2 тысячи. На вокзале они, как и большинство людей, ждали вообще любой поезд, лишь бы выехать из города.

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"Я спрашивала людей: "Куда вы едете?". Они отвечали: "Куда угодно", – вспоминает Карина.

На первом же поезде Артем и Карина доехали до Лозовой, оттуда до Павлограда, а там – до Дмитриевки, небольшого села в Днепропетровской области. Их приютили родственники парня сестры Карины. Впервые за последнюю неделю Артем и Карина смогли поспать более нескольких часов подряд.

"Утром мы были поражены, как нас сразу окружили заботой, сельские жители просто завалили едой… Конечно, воздушные тревоги были и продолжаются и здесь, но по сравнению с Харьковом мы чувствовали себя в безопасности", – говорит Карина.

Поиски работы

Но молодых людей ждало новое испытание. Немного оправившись от шока, пара начала искать работу. Почти два месяца они пытались хоть куда-нибудь устроиться по прежним специальностям, но тщетно.

Тогда знакомые и посоветовали им сходить на прием к директору шахтоуправления Першотравенское ДТЭК Энерго. Это большое предприятие, на котором работают многие местные.

"Артем пришел устраиваться, и его спросили – женат? Он сказал, что нет, но есть девушка. Тогда в шахтоуправлении удивились, а чего ее не взял? И тогда я тоже отнесла туда свое резюме", – рассказывает девушка.

Артему предложили стать учеником электрослесаря ​​на участке вентиляции и техники безопасности на шахте "Юбилейная". А педагогическое образование Карины и ее умение налаживать контакты с людьми пригодились в отделе обучения HR-службы.

Карина и Артем

Теперь она работает на шахте "Степная". Для ребят, которые привыкли к большому шумному Харькову, этот удивительный поворот жизни внезапно оказался спасительным. Теперь именно с шахтоуправлением они связывают свое будущее.

"В Харькове я работал барменом в одном из крутых ночных баров. Бывало всякое – и весело, и страшно. Но понимал, что, в сущности, перспектив нет. Жалел, что зря учился в Харьковском авиационном", – размышляет Артем.

С поиском работы ему не помог и диплом специалиста по кибербезопасности, который просто пылился в папке с документами. Парень рассчитывает, что на шахте сможет реализоваться в профессии и проявить себя.

"Слышал, что здесь многие руководители в свое время начинали с простых рабочих. На шахте все стабильно и фундаментально. Понятно, что работаешь на глобальную миссию – давать людям свет и тепло", – добавляет он.

Карина замечает, что на новом месте их встретили тепло – помогают, чтобы ребятам было комфортно. Артем более общительный и уже играет по пятницам с коллегами в волейбол.

Работа, приносящая удовольствие

Сейчас работа — одна из немногих вещей, приносящих ребятам удовольствие и радость. Поближе к ним, в Павлоград, перебрались родители Карины из Северодонецка.

"Они приехали еще в марте. Удалось выехать с соседями в машине, поэтому взяли только самые нужные вещи. Все думали, хорошо бы съездить в Северодонецк, забрать кое-то еще. Но 1,5 недели назад был очередной прилет и наша квартира полностью сгорела. Больше родителям ехать некуда", – говорит Карина сквозь слезы.

Семью Артема насильно эвакуировали из Рубежного. Мама с 11-летней сестрой прятались от обстрелов в школе. В один день к ним пришли люди в военной форме так называемой "ЛНР", заставили сесть в грузовик и отвезли в Луганск.

Оттуда семья перебралась в Россию, чтобы начать путь возвращения домой. Для людей, которых насильно вывезли из Украины, это непросто, но возможно.

"Младшая сестра Артема даже не говорит на русском, она всю жизнь говорила только на украинском, а мама вообще без Украины не представляет жизни", – подчеркивает девушка.

Пара надеется, что родственники смогут побыстрее вернуться на Родину. Карина заметила, что когда Артем говорил с мамой по телефону, она впервые в жизни увидела, как он плачет.

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