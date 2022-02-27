Из Беларуси выпустили ракеты по Украине

Граница не нарушена

Фото: коллаж "Сегодня"

Обстрел воинской части рядом с городом Владимир велся со стороны Беларуси.

Об этом сообщил глава Волынской военной областной администрации Юрий Погуляйко.

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"Информация о погибших еще устанавливается", – сказал руководитель областного оперштаба.

По его словам, на территории области ситуация контролируемая. Граница не нарушена.

"Наша система обороны состоит из пограничников, ВСУ, нацгвардии, полиции, ГСЧС. В каждом районе есть батальон теробороны. Не сомневайтесь, что каждый выполняет свои функциональные обязанности. Все работают, чтобы быть готовыми даже к худшему сценарию", – отметил глава Волынской военной администрации.

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