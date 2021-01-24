Из дробовика по детям: в Тернополе от стрелка пострадал не один школьник

Дробь попала еще в одного парня и чудом не ранила девочку

Новые детали жуткой истории из Тернополя, где подстрелили мальчика, который катался на санках. Жертв могло быть больше. 11-летний Максим, которому досталось 40 дробей, закрыл собой младшую сестру, и спас ее, говорится в сюжете корреспондента "Сегодня" Михаила Яремишина.

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Детей почти в упор расстреляли на школьном стадионе – здесь насыпана горка для катания на санках. Максим с младшей сестренкой как раз планировали спуститься на санках с горы, но внезапно раздался выстрел. Правоохранители предполагают – стреляли из ближайшего дома.

Максим, говорят очевидцы, фактически закрыл своим телом младшую на полтора года сестру Настю. Девочка стояла перед братом в момент выстрела. Дробовик нашли в 20 метрах от стадиона, в одной из квартир во время обысков.

Из гладкоствольного ружья, предполагают правоохранители, и обстреляли детей. Больше всего пострадал 11-летний Максим. У парня была полностью обожженная куртка на спине, а в теле почти полсотни дробей от заряда. В областной детской больнице обработали раны, вытащили 4 дроби и срочно перевезли в столицу в Охматдет. Там медики от каких-либо комментариев отказались.

Картечь заряда попала в еще одного мальчика. Ему в областной детской больнице уже удалили дробь.

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Сейчас отец и мама вместе с Максимом в столице. По телефону нам мужчина рассказал, что сын в удовлетворительном состоянии.

"Среднестабильно. А дальше будем видеть, что к чему и как. Ну видите, парень сильный – все будет окей. Все будет хорошо. Спасибо также всем за все", – прокомментировал отец пострадавшего Ярослав Капустяник.

В микрорайоне, где произошла стрельба, люди напуганы. Жалуются, что полиция проводит расследование по статье "хулиганство". Боятся детей выпускать гулять, потому что владелец ружья, из которого, вероятно, и стреляли, в данный момент дома. Владелец квартиры, где полиция нашла ружье, нам двери не открыл. Соседи говорят – человек недавно купил это жилье. Молчаливый и не конфликтный.

"Ни с кем дела не имел, только себе гулял с собачкой. Очень спокойный", – уверяет сосед.

Местные боятся, что мужчина избежит наказания. Мы нашли женщину, на которую в конце декабря также наставляли ружье.

"Задумалась и иду. Я смотрю – выбегает мужчина. В спортивных штанах и в футболке. И смотрю – держит возле себя ствол. Он его поднимает и на меня. У меня тогда не было ни страха, даже не о чем думать. Когда уже кто-то еще вышел, он что-то щелкнул и его отставил", – рассказывает местная жительница Екатерина.

Женщина признается, боялась обращаться в полицию, чтобы человек ей не отомстил. Сейчас у квартиры предполагаемого стрелка дежурят полицейские. Владелец ружья в стрельбе по детям не признается. Но уже в понедельник будут результаты экспертизы. Правоохранители не исключают, что уголовное производство по факту нападения на детей переквалифицируют в другую статью.

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