Из Харькова из-за войны уехала треть жителей – Терехов

Несмотря на обстрелы, коммунальные службы продолжают обеспечивать жизнедеятельность города

Игорь Терехов рассказал о ситуации в Харькове / Фото: Коллаж: Сегодня

Из Харькова в связи с боевыми действиями выехало около 30% населения.

Об этом рассказал городской голова Харькова Игорь Терехов на канале "Украина 24" во время телемарафона "UAразом".

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"По нашим подсчетам, примерно 30% населения сегодня покинуло город Харьков. Но хочу сказать, что в последнее время мы наблюдаем, что очень многие харьковчане возвращаются – и мужчины, которые увезли свои семьи и вступают в ряды территориальной обороны, и возвращаются даже целые семьи, потому что не хотят жить в другом месте. Пожили, более-менее посмотрели и возвращаются в Харьков. Это настоящие патриоты своего города и Украины", – сказал Терехов.

Мэр также отметил, что, несмотря на постоянные обстрелы, коммунальные службы продолжают работать – вывозится мусор, подается вода, отопление, в части домов есть даже горячее водоснабжение.

"Город живет той жизнью, которая сегодня возможна в этих условиях, в условиях непрекращающихся обстрелов, в условиях войны", – сказал он.

Терехов рассказал, что российские войска целенаправленно обстреливают трансформаторные подстанции, поэтому постоянно возникают проблемы с электричеством, ремонты приходится проводить под вражеским огнем.

В полиции назвали безопасный маршрут эвакуации из Харькова

Сегодня безопасно уехать из Харькова на запад Украины можно с помощью эвакуационных поездов, они ежедневно отправляются с железнодорожного вокзала, говорят в патрульной полиции.

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Сам же город и область давно стали опасны для передвижения автотранспортом из-за постоянных обстрелов российскими оккупантами.