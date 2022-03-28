Из Харькова из-за войны уехала треть жителей – Терехов

Из Харькова в связи с боевыми действиями выехало около 30% населения.
Об этом рассказал городской голова Харькова Игорь Терехов на канале "Украина 24" во время телемарафона "UAразом".
"По нашим подсчетам, примерно 30% населения сегодня покинуло город Харьков. Но хочу сказать, что в последнее время мы наблюдаем, что очень многие харьковчане возвращаются – и мужчины, которые увезли свои семьи и вступают в ряды территориальной обороны, и возвращаются даже целые семьи, потому что не хотят жить в другом месте. Пожили, более-менее посмотрели и возвращаются в Харьков. Это настоящие патриоты своего города и Украины", – сказал Терехов.
Мэр также отметил, что, несмотря на постоянные обстрелы, коммунальные службы продолжают работать – вывозится мусор, подается вода, отопление, в части домов есть даже горячее водоснабжение.
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"Город живет той жизнью, которая сегодня возможна в этих условиях, в условиях непрекращающихся обстрелов, в условиях войны", – сказал он.
Терехов рассказал, что российские войска целенаправленно обстреливают трансформаторные подстанции, поэтому постоянно возникают проблемы с электричеством, ремонты приходится проводить под вражеским огнем.
В полиции назвали безопасный маршрут эвакуации из Харькова
Сегодня безопасно уехать из Харькова на запад Украины можно с помощью эвакуационных поездов, они ежедневно отправляются с железнодорожного вокзала, говорят в патрульной полиции.
Сам же город и область давно стали опасны для передвижения автотранспортом из-за постоянных обстрелов российскими оккупантами.
"Патрульные полицейские Харькова помогают жителям города на железнодорожном вокзале, обеспечивают правопорядок и охрану. Сотрудники патрульной полиции ежедневно несут службу на самом вокзале и прилегающих к нему территориях. Они помогают людям перенести вещи, зайти в вагоны, транспортировать тех, у кого есть проблемы со здоровьем", – рассказали в полиции.